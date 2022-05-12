Резкое увеличение или потеря веса: что это может означать
Врачи подчеркивают: нельзя игнорировать любые резкие изменения веса.
На самом деле вес тела не является статичной величиной: он динамичен по своей природе и может колебаться в зависимости от различных факторов. Однако резкие, заметные невооруженным глазом колебания веса – как его увеличение, так и потеря – могут означать, что причина, вызвавшая их, является потенциально опасной.
Вот некоторые проблемы, которые могут привести к резкому увеличению или сокращению веса.
Дисфункция щитовидной железы. Наша железа ответственна за выработку гормонов, и если она нездорова, то гормональное производство может патологическим образом активизироваться или, напротив, замедляться. Гипертиреоз (избыточная выработка гормонов) может поспособствовать резкой потере веса, а гипотиреоз (недостаточная активность железы) может вызывать кажущееся необъяснимым увеличение веса.
Депрессия. Психическое здоровье оказывает существенное влияние на физическое состояние организма. Депрессия может вызвать разноплановое колебание веса: резкое увеличение или его уменьшение.
СПКЯ (синдром поликистозных яичников). Эта женская патология представляет собой нарушение, характеризующееся увеличением яичников и образованием на них кист. Развитие СПКЯ сопровождается гормональным дисбалансом, что провоцирует резкие колебания веса. Чаще всего, женщины с этой аномалией быстро набирают чрезмерную жировую прослойку.
Рак. Аномальный рост клеток в организме вызывает образование опухолей, которые могут быть как злокачественными (раковыми), так и доброкачественными. Зачастую, говоря о внешнем проявлении рака, медики указывают на похудение, происходящее за короткое время, – это может означать, что растущая в теле опухоль начинает активно потреблять питательные вещества, «отбирая» их у организма. Но также в случае рака может происходить прибавка в весе – например, это свойственно «женским» видам рака, опухолям яичников или матки.
Сахарный диабет. Диабет – это состояние, характеризующееся ненормальным уровнем сахара в крови. Люди данным заболеванием часто сталкиваются с изменениями своего веса. В случае диабет 1 типа может произойти уменьшение объемов и массы тела, для диабета 2 типа типично увеличение веса.
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