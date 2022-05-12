Не игнорируйте отрыжку: 5 проблем со здоровьем делают ее более частой
Если отрыжка стала возникать чаще, чем обычно, не игнорируйте это, так как подобным образом могут проявляться проблемы со здоровьем.
Вот несколько патологических состояний здоровья, которые делают отрыжку более частой.
Гастрит. Он характеризуется воспалением слизистой оболочки желудка и создает предпосылки к развитию язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. Кроме того, в результате длительного хронического воспаления могут начаться злокачественные изменения в клетках, ведущие к возникновению раковой опухоли.
Медики предупреждают, что отрыжка, наряду с тошнотой и болью в животе, является симптомом этого заболевания.
Синдром раздраженного кишечника (СРК). Данное нарушение подразумевает комплекс функциональных расстройств пищеварительной системы, которые чаще всего сопровождаются болью в животе, вздутием и метеоризмом, проблемами с дефекацией (запор или диарея). Причиной возникновения синдрома могут быть заболевания других органов и систем. Помимо перечисленных признаков его сигналом является участившаяся отрыжка.
Кислотный рефлюкс. В случае этой проблемы происходит выделение желудочного сока с желчью в пищевод. Подобный заброс кислотного содержимого оказывает негативное воздействие на состояние тканей пищевода и гортани, способствует их повреждению и в перспективе может стать причиной развития рака.
Симптомы рефлюкса (по-другому, гастроэзофагеальной рефлюксной болезн или ГЭРБ) – это отрыжка, изжога и горький привкус во рту. Не игнорируйте эти признаки, обращайтесь с ними к врачу.
Язва желудка. Она означает язвенное поражение слизистой оболочки органов пищеварения – может возникать не только в желудке, но в кишечнике, пищеводе. Такие язвы являются благодатной почвой для развития злокачественных образований. Помимо отрыжки, которая становится более частой, на патологию указывают расстройство желудка, боли, потеря аппетита, тошнота и рвота, стул очень темного цвета.
Целиакия. Она представляет собой иммунное и пищеварительное расстройство, неприятные симптомы которого начинают обостряться после употребления пищи с глютеном. Глютен – это белок злаковых растений, люди с целиакией не способны усваивать его. Симптомы этого нарушения включают аллергические проявления (например, кожную сыпь), боли и вздутие в животе, а также участившуюся отрыжку.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками может проявляться рак кишечника.
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