Плесень в ванной может вызвать приступы астмы
Плесень производит аллергены, объяснили в NHS, а иногда и токсичные споры, которые могут вызвать чихание, появление сыпи, насморк и покраснение глаз. Избыточная влажность является основной причиной появления плесени, которую трудно избежать, если ваша ванная комната плохо проветривается или в ней нет окна. Эксперты советуют людям использовать вытяжные вентиляторы в ванной комнате.
«Если в вашем доме еще нет вытяжных вентиляторов, то стоит установить их в ванной и на кухне», — отмечают эксперты.
При небольшом количестве плесени отбеливатель является эффективным средством для избавления от нее, так что ваше здоровье не пострадает. Ванная комната — не единственное место, где может расти плесень; обязательно проверьте углы каждой комнаты в вашем доме, за мебелью и внутри шкафов.
Asthma and Lung UK заявила, что страдающие астмой должны обращать внимание на «нечеткие черные, белые или зеленые пятна на стенах, потолках или плитке».
«Жизнь во влажном, заплесневелом доме вредна для астмы», — пояснила благотворительная организация.
Аллергическая реакция на споры плесени может привести к кашлю, одышке или слезотечению. Заплесневелый дом может также подвергнуть вас повышенному риску инфекций дыхательных путей, простуды и гриппа, а также ринита, которые могут усугубить симптомы астмы.
Ранее Медикфорум писал о вреде жира на животе.
Asthma and Lung UK
Здоровье
Национальная благотворительная организация здоровья легких, которая "борется за мир, в котором каждый может дышать свободно".
Оставить комментарий