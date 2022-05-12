Из-за аллергии на воду не может принимать душ
У юной жительницы штата Аризоны такая тяжёлая аллергия на воду, что она не может принимать душ и даже плакать. Ведь в этом случае по всему телу развивается крапивница.
15-тилетняя Абигейл Бек (Abigail Beck) из американского города Таксон в штате Аризона страдает от тяжёлой разновидности аквагенной крапивницы или аллергии на воду. Девушка утверждает, что любое прикосновение жидкости к коже провоцируют тяжелейшую крапивницу, вызывающую сильные болезненные ощущения. При этом правильный диагноз ей поставили только в прошлом месяце, хотя симптомы данной крапивницы наблюдались в течение трех лет.
И столь поздняя диагностика неудивительна, поскольку это состояние является чрезвычайно редким - с ним сталкивается один человек на каждые 200 млн. Всякий раз, когда у этих несчастных на кожу попадает какая-то жидкость, там начинает развиваться сильнейшая аллергия. Для Абигейл приём душа сопоставим с опрокидыванием на тело бочки с серной кислотой. Из-за этого она лишь протирает тело влажной тканью каждые два дня. В течение более чем года она не может выпить даже стакан воды, поскольку он провоцирует тяжёлую рвоту. В результате, ей приходится употреблять гранатовый сок или энергетические напитки, имеющие сниженную концентрацию воды.
Врачи уже пытались давать ей таблетки для восстановления водного баланса, а также вводить жидкость внутривенно. И переходить на эти инъекции придётся в том случае, если состояние девушки не улучшится в обозримой перспективе. Женщины чаще сталкиваются с аквагенной крапивницей, чем мужчины, и симптомы начинаются приблизительно накануне пубертата. Поскольку состояние является очень редким, наука не знает, как его лечить, помимо использования антигистаминов, лечения ультрафиолетом, стероидов и тому подобных симптоматических средств. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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