Чем опасна жара для здоровья работников
К сожалению, на многих российских производствах и в офисах всё ещё не установлены кондиционеры, избавляющие от влияния сильной жары. А последствия высокой температуры для здоровья могут быть самыми серьёзными.
Учёные из США опубликовали исследование, которое оценивает растущую угрозу экстремальной жары для здоровья работников в трех самых жарких городах США Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе и Фениксе. Полученные выводы содержат важную информацию для людей, которым приходится трудиться на открытом воздухе, их работодателей и властей. Для оценки взаимосвязи между экстремальной жарой и несмертельными заболеваниями, связанными с повышенной температурой, авторы исследований сравнивали данные о профессиональных заболеваниях и травмах в период с 2011 по 2018 годы со статистикой индекса жары по трём названным городам. Этот специфический тепловой индекс объединял температуру и влажность, наглядно демонстрируя, как люди ощущали жару.
Исследователи ожидали увидеть четкую корреляцию между повышенной температурой и заболеваемостью. Оказалось, что в большинстве случаев тенденция действительно прослеживается. Но такого рода анализы не проводились в прошлом, и жара, как показало исследование, имеет очень серьёзные социальные последствия.
Так, исследование выявило значительное увеличение индекса жары в Фениксе и Лас-Вегасе, который в 2012 году демонстрировал умеренно опасные показатели, но к 2018 году добрался до экстремального уровня. При этом за тот же самый период количество несмертельных травм и заболеваний, связанных с воздействием жары на рабочем месте, в каждом из трех штатов неуклонно увеличивалось. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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