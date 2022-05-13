Камни в поджелудочной железе могут сигналить о раке

«Рак поджелудочной железы сложно диагностировать. На поздней стадии шансы на выживание невелики. Наши результаты показывают, что желчнокаменная болезнь может помочь в диагностике, а значит, спасти больше жизней», — рассказывает Марианна Пападжордж, доктор медицинских наук, ведущий автор исследования и научный сотрудник Бостонского медицинского центра.

Пациенты с аденокарциномой протоков поджелудочной железы (АППЖ) в шесть раз чаще сталкивались с желчнокаменной болезнью за год до постановки ракового диагноза. Ученые предполагают, что камни в желчном пузыре можно рассматривать как предупреждающий симптом АППЖ. Данный вид рака составляет более 90 % случаев рака поджелудочной железы, и он часто приводит к летальному исходу, поскольку диагностируется на поздних стадиях.Используя записи в базе данных SEER-Medicare с 2008 по 2015 год, ученые выявили 18 700 пациентов с АППЖ и сравнили их с контрольной группой 99 287 пациентов из той же базы данных. За год до постановки диагноза у 4,7 % пациентов с АППЖ была диагностирована желчнокаменная болезнь, а у 1,6 % были удалены желчные пузыри. Среди пациентов, не страдающих раком, только у 0,8 % были камни в желчном пузыре, и только у 0,3 % были удалены желчные пузыри.Доктор Пападжордж подчеркивает, что желчнокаменная болезнь не вызывает рак поджелудочной железы, но понимание ее связи с АППЖ может помочь в борьбе с высокой смертностью от рака поджелудочной железы. Это даст врачам возможность для более ранней диагностики и лечения.Ранее ученые назвали неожиданную причину недовеса среди новорожденных