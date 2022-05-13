Многодетность негативно сказывается на когнитивных функциях
Новое исследование, проведенное в Школе общественного здравоохранения при Колумбийском университете, показало, что наличие трех или более детей по сравнению с двумя детьми оказывает негативное влияние на когнитивные функции в пожилом возрасте. Это первое исследование, посвященное связи высокой фертильности и когнитивных способностей в старости. Выводы представлены в журнале Demography.
«Понимание факторов, способствующих оптимальным когнитивным способностям в пожилом возрасте, необходимо для обеспечения успешного старения на индивидуальном и общественном уровнях, особенно в Европе, где семьи стали меньше, а население стремительно стареет», — рассказывает доктор Вегард Скирбекк, профессор кафедры народонаселения и здоровья семьи.
Исследователи проанализировали данные Обзора здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе (SHARE), чтобы выяснить, в какой степени наличие трех или более детей по сравнению с двумя детьми влияет на когнитивные функции в пожилом возрасте. Полученные данные свидетельствуют о том, что наличие трех или более детей по сравнению с двумя связано с ухудшением когнитивных функций в пожилом возрасте. Ученые также обнаружили, что этот эффект одинаков как для мужчин, так и для женщин.
Фертильность может влиять на познание в позднем возрасте несколькими путями. Во-первых, рождение дополнительного ребенка часто сопряжено со значительными финансовыми затратами, снижает доход семьи и увеличивает вероятность попадания за черту бедности, тем самым снижая уровень жизни всех членов семьи.
Во-вторых, рождение дополнительного ребенка связано с выводом женщин с рынка труда, меньшим количеством рабочих часов и более низкими зарплатами. Наличие работы, как было показано ранее, положительно влияет на когнитивные функции мужчин и женщин.
В-третьих, рождение детей может вызывать стресс, влиять на рискованное для здоровья поведение и на когнитивное развитие взрослых. Родители с большим количеством детей могут испытывать больше стресса, у них меньше времени для отдыха.
Ранее ученые предупредили о повреждении почек при неправильном использовании ибупрофена.
Вегард Скирбекк
Здоровье
Профессор кафедры народонаселения и здоровья семьи
Оставить комментарий