Продукты, которые вызывают воспаление суставов - от глютена до аспартама
Когда вы страдаете от артрита, ваше тело находится в воспалительном состоянии, которое может усугубляться некоторыми продуктами питания. Вот пищевые триггеры, которые могут вызывать у вас боль из-за дальнейшего воспаления.
«Некоторые специалисты по артриту считают, что соблюдение противовоспалительной диеты может помочь пациентам, страдающим ревматоидным артритом», — говорит доктор Дебора Ли из аптеки Dr Fox Online Pharmacy. Эксперт объяснил, что, хотя вы можете не связывать свои суставы с кишечником, их здоровье может быть связано.
Поскольку диета играет важную роль для здоровья вашего кишечника, некоторые пищевые ингредиенты также могут вызывать воспаление при артрите.
Три виновника, которые могут вызвать проблемы, — это глютен, углеводы и аспартам.
Глютен
Глютен содержится в пшенице, ячмене, ржи и овсе. Этот ингредиент есть во всем, от хлеба до тортов.Хотя глютен может быть во всех ваших любимых лакомствах, некоторые пациенты с артритом сообщают об облегчении, когда избегают его. Доктор Ли сказала:
"Диета может быть эффективным способом справиться с симптомами артрита. Некоторые люди с заболеванием суставов могут также страдать глютеновой болезнью или чувствительностью к глютену. В этом случае вам все равно нужно перейти на безглютеновую диету".
Углеводы
Белая мука и крупы, тесно связанные с глютеном, могут быть проблематичными для суставов. Фонд артрита сообщает, что рафинированные углеводы могут стимулировать воспаление.
Доктор Ли сказал:
«В ислледовании, 21 пациент, страдающий остеоартритом колена, был назначен либо на диету с низким содержанием жиров, либо на диету с низким содержанием углеводов, либо на контрольную диету. Через 12 недель о наибольшем уменьшении боли и неприятных ощущений при выполнении функциональных задач сообщили те, кто придерживался низкоуглеводной диеты».
Аспартам
Часто встречающийся в подслащенных напитках, аспартам является искусственным подсластителем. По данным благотворительной организации по борьбе с артритом, этот интенсивный сладкий вкус содержится в более чем 4000 продуктах по всему миру.
"Хотя аспартам считается безопасным для употребления, недавний обзор 2017 года пришел к выводу, что аспартам, даже потребляемый в рекомендуемых количествах, может увеличить окислительный стресс и усилить воспаление".
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Дебора Ли (Deborah Lee)
Здоровье
Врач и фармацевт в Dr Fox Online Pharmacy.
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