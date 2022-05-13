Продукты, которые вызывают воспаление суставов - от глютена до аспартама

Глютен

"Диета может быть эффективным способом справиться с симптомами артрита. Некоторые люди с заболеванием суставов могут также страдать глютеновой болезнью или чувствительностью к глютену. В этом случае вам все равно нужно перейти на безглютеновую диету".

Углеводы

«В ислледовании, 21 пациент, страдающий остеоартритом колена, был назначен либо на диету с низким содержанием жиров, либо на диету с низким содержанием углеводов, либо на контрольную диету. Через 12 недель о наибольшем уменьшении боли и неприятных ощущений при выполнении функциональных задач сообщили те, кто придерживался низкоуглеводной диеты».

Аспартам

"Хотя аспартам считается безопасным для употребления, недавний обзор 2017 года пришел к выводу, что аспартам, даже потребляемый в рекомендуемых количествах, может увеличить окислительный стресс и усилить воспаление".