5 признаков проблем с почками на коже
Кожа - не только самый большой орган нашего тела, но и самый информативный. В частности, именно по ней можно предположить о существовании проблем с почками.
Сухая и зудящая кожа
Сухость кожи очень распространена зимой. Но вы удивитесь, узнав, что зуд и сухость кожи могут быть одним из симптомов того, что ваши почки не в порядке. Обычно у человека, страдающего каким-либо заболеванием почек, бывает грубая, шелущаяся, потрескавшаяся текстура кожи. По мнению экспертов, сухая и зудящая кожа является предупреждающим признаком серьезного дефицита минералов, сопровождающегося нарушением здоровья костей, а эти два симптома являются признаками прогрессирующего заболевания почек. Они появляются, когда почки не работают должным образом или не в состоянии правильно сбалансировать минералы и питательные вещества в крови.
Изменение цвета кожи
Очень характерны практически для людей всех возрастных групп. Однако иногда эти изменения цвета могут быть предупреждающим признаком чего-то серьезного в ваших почках. Внезапные и необъяснимые изменения цвета кожи являются предупреждающим признаком хронического заболевания почек. Почему это происходит? Из-за накопления токсинов! Когда почки не могут фильтровать кровь, как обычно, это приводит к изменению цвета кожи. В частности, можно заметить серый или желтый оттенок кожи, участки потемневшей кожи или нездоровый бледный оттенок. Некоторые пациенты также сообщали о желтоватой коже с бугорками или кистами.
Отек кожи
Отек в любой части тела считается «ненормальным». Однако, когда ваши почки находятся в опасности, кожа начинает опухать. Дело в том, что почки — это органы, которые помогают выводить из организма лишнюю жидкость и соль. Но когда здоровье почек не в порядке, в организме может накапливаться жидкость, что приводит к необъяснимым отекам ног, лодыжек, ступней, лица или рук.
Необъяснимые волдыри
Еще одним предупреждающим симптомом заболевания почек являются необъяснимые волдыри или сыпь. Они могут быть болезненными и раздражающими.
Отложения кальция
Человек, страдающий любым заболеванием почек, может заметить отложение кальция под кожей, чаще всего возле локтевых, коленных или пальцевых суставов. Функции почек очень важны для организма. Они помогают сбалансировать минералы, такие как натрий и фосфат в крови. Когда почки не в хорошем состоянии, они перестают работать, что может привести к отложению кальция под кожей.
Что делать, если вы заметили любой из вышеперечисленных симптомов? Немедленно обратитесь к врачу! (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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