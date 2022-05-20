Три симптома проблем с почками, которые проявляются на руках

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Изменения на руках могут сигналить о проблемах с почками

Конор О’Флинн, доктор медицинских наук, объясняет, что почки выполняют несколько очень простых, но жизненно важных функций. Поэтому стоит обратить внимание на симптомы их нарушения. Не всегда они проявляются болью в пояснице или другими симптомами в области почек. Порой о болезни можно узнать, взглянув на руки.

Отечность

«Отек рук может быть вызван рядом причин, — рассказывает О'Флинн. — Очевидно, что травмы и артрит могут приводить к отеку. Однако порой это сигнализирует о проблемах с почками».

Почки отфильтровывают токсины из крови, а затем производят мочу. Если их работа нарушена, жидкость начинает задерживаться в организме. Это скопление приводит к отечности рук и стоп. Если вы заметили отечность конечностей и присутствуют другие признаки проблем с почками, стоит обратиться к врачу.

Изменение цвета ногтей

Ногти могут многое рассказать о вашем здоровье. По данным Американской академии ассоциации дерматологов (AADA), есть несколько признаков проблем с почками, которые могут проявляться в ногтях. К ним относятся изменение цвета верхней части ногтей на белый с сохранением нормального цвета ниже. Побледневшие ногти или возникновение на них белых полос — также сигнализирует о проблемах с почками.

Почему заболевания почек приводят к изменению ногтей? Почки отфильтровывают отходы азота из крови, если этого не происходит, они накапливаются, меняя внешний вид ногтей.

Сухость и зуд кожи

Неожиданным признаком заболевания почек может быть сухость, зуд кожи, вызванный дисбалансом минералов. Это происходит на фоне прогрессирующего заболевания почек, из-за которого орган не в состоянии поддерживать правильный баланс минералов и питательных веществ в крови.

Конечно, сухость и зуд могут сигнализировать о других потенциальных проблемах, включая обезвоживание. Но если одновременно с этим вы заметили учащение позывов к мочеиспусканию, изменения в виде мочи, стоит обратиться к врачу.

Ранее ученые рассказали, как ибупрофен повреждает почки.
Конор О’Флинн
Конор О’Флинн
Здоровье
Доктор медицинских наук
Теги : заболевания почек, отечность, ногти