Три симптома проблем с почками, которые проявляются на руках

Отечность

«Отек рук может быть вызван рядом причин, — рассказывает О'Флинн. — Очевидно, что травмы и артрит могут приводить к отеку. Однако порой это сигнализирует о проблемах с почками».

Изменение цвета ногтей

Сухость и зуд кожи