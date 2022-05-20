Три симптома проблем с почками, которые проявляются на руках
Конор О’Флинн, доктор медицинских наук, объясняет, что почки выполняют несколько очень простых, но жизненно важных функций. Поэтому стоит обратить внимание на симптомы их нарушения. Не всегда они проявляются болью в пояснице или другими симптомами в области почек. Порой о болезни можно узнать, взглянув на руки.
Отечность
«Отек рук может быть вызван рядом причин, — рассказывает О'Флинн. — Очевидно, что травмы и артрит могут приводить к отеку. Однако порой это сигнализирует о проблемах с почками».
Почки отфильтровывают токсины из крови, а затем производят мочу. Если их работа нарушена, жидкость начинает задерживаться в организме. Это скопление приводит к отечности рук и стоп. Если вы заметили отечность конечностей и присутствуют другие признаки проблем с почками, стоит обратиться к врачу.
Изменение цвета ногтейНогти могут многое рассказать о вашем здоровье. По данным Американской академии ассоциации дерматологов (AADA), есть несколько признаков проблем с почками, которые могут проявляться в ногтях. К ним относятся изменение цвета верхней части ногтей на белый с сохранением нормального цвета ниже. Побледневшие ногти или возникновение на них белых полос — также сигнализирует о проблемах с почками.
Почему заболевания почек приводят к изменению ногтей? Почки отфильтровывают отходы азота из крови, если этого не происходит, они накапливаются, меняя внешний вид ногтей.
Сухость и зуд кожиНеожиданным признаком заболевания почек может быть сухость, зуд кожи, вызванный дисбалансом минералов. Это происходит на фоне прогрессирующего заболевания почек, из-за которого орган не в состоянии поддерживать правильный баланс минералов и питательных веществ в крови.
Конечно, сухость и зуд могут сигнализировать о других потенциальных проблемах, включая обезвоживание. Но если одновременно с этим вы заметили учащение позывов к мочеиспусканию, изменения в виде мочи, стоит обратиться к врачу.
Ранее ученые рассказали, как ибупрофен повреждает почки.
Конор О’Флинн
Здоровье
Доктор медицинских наук
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