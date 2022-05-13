Высокое давление: головные боли - опасный симптом гипертонического криза
Если ваше кровяное давление слишком высокое, это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, такие как мозг, почки и глаза.
Помимо головных болей, следующие симптомы могут быть симптомами высокого кровяного давления:
- Затуманенное зрение
- носовые кровотечения
- Одышка
- Грудная боль
- Головокружение
«Наилучшие доказательства указывают на то, что высокое кровяное давление не вызывает головных болей или носовых кровотечений, за исключением случаев гипертонического криза, требующего неотложной медицинской помощи, когда артериальное давление составляет 180/120 мм рт.ст. или выше».
В нем говорится, что если вы испытываете сильные головные боли или кровотечения из носа и плохо себя чувствуете, обратитесь к врачу, поскольку они могут быть симптомами других заболеваний.
Существует ряд факторов образа жизни, которые могут увеличить риск высокого кровяного давления у человека, многие окружающие диеты.
Британский кардиологический фонд (BHF) утверждает, что все это может увеличить риск высокого кровяного давления:
- Употребление слишком большого количества алкоголя
- Курение
- Избыточный вес
- Недостаточно упражнений
- Употребление слишком большого количества соли
British Heart Foundation (BHF)
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве.
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