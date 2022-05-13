Высокое давление: головные боли - опасный симптом гипертонического криза

Затуманенное зрение

носовые кровотечения

Одышка

Грудная боль

Головокружение

«Наилучшие доказательства указывают на то, что высокое кровяное давление не вызывает головных болей или носовых кровотечений, за исключением случаев гипертонического криза, требующего неотложной медицинской помощи, когда артериальное давление составляет 180/120 мм рт.ст. или выше».

Употребление слишком большого количества алкоголя

Курение

Избыточный вес

Недостаточно упражнений

Употребление слишком большого количества соли