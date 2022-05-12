Врачи-неврологи перечислили признаки инсульта спинного мозга

«У человека возникает нарушение кровообращения в артерии, питающей спинной мозг», - объяснил врач, что происходит в этом случае.

Резкая боль в спине.

Нарушение двигательных способностей.

Паралич конечностей.

Слабость.

Задержка стула и мочи.

Нарушение движения диафрагмы.

Ощущение жжения в мышцах рук и ног.

Повышенная температура тела.

«В качестве предвестников могут развиваться внезапная хромота, чувство «мурашек» вдоль позвонков, легкое онемение в ногах, когда человек долго стоит или гуляет».