Врачи-неврологи перечислили признаки инсульта спинного мозга
Медики предупреждают: инсульт спинного мозга, известный как ишемический спинальный инсульт, опасен не меньше, чем инфаркт миокарда.
Рассказывая об инсульте (инфаркте) спинного мозга, невролог Петр Труханов заметил, что данная патология является достаточно редкой.
«У человека возникает нарушение кровообращения в артерии, питающей спинной мозг», - объяснил врач, что происходит в этом случае.
Труханов и его собеседница по интервью, врач-невролог Елена Ровенская, перечислилипризнаки инсульта спинного мозга.
- Резкая боль в спине.
- Нарушение двигательных способностей.
- Паралич конечностей.
- Слабость.
- Задержка стула и мочи.
- Нарушение движения диафрагмы.
- Ощущение жжения в мышцах рук и ног.
- Повышенная температура тела.
«В качестве предвестников могут развиваться внезапная хромота, чувство «мурашек» вдоль позвонков, легкое онемение в ногах, когда человек долго стоит или гуляет».
Данные признаки, по словам специалиста, говорят о том, что кровообращение в артерии, связанной со спинным мозгом, нарушается растущей опухолью или увеличивающейся в размерах атеросклеротической бляшкой.
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