Болит ли у вас голова? Названы симптомы повышенного кровяного давления

Затуманенное зрение.

Носовые кровотечения.

Одышка.

Грудная боль.

Головокружение.

Употребление слишком большого количества алкоголя.

Курение.

Избыточный вес.

Недостаток движения, упражнений.

Употребление слишком большого количества соли.

«Показания артериального давления между 120/80 мм рт.ст. и 140/90 мм рт.ст. могут означать, что вы подвержены риску развития высокого кровяного давления, если вы не предпримете шаги, чтобы держать свое кровяное давление под контролем».