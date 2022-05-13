Болит ли у вас голова? Названы симптомы повышенного кровяного давления
Если вы периодически испытываете достаточно сильные головные боли, обратитесь к врачу, они могут быть одним из симптомов повышенного кровяное давления.
Когда кровяное давление становится слишком высоким, это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, включая мозг, почки, глаза. Между тем, огромное количество взрослых людей имеют невыявленное повышенное давление и не знать, что находятся в группе риска из-за возможных опасных последствий гипертонии.
Кардиологи Британского фонда сердца (BHF) назвали следующие симптомы, указывающие на возможное высокое кровяное давление.
- Затуманенное зрение.
- Носовые кровотечения.
- Одышка.
- Грудная боль.
- Головокружение.
В свою очередь, служба здравоохранения NHS предупреждает, что высокое кровяное давление или гипертония редко имеет заметные симптомы. Но если состояние не лечить, это создает предпосылки к развитию сердечного приступа или инсульта, почечной и сердечной недостаточности, проблем со зрением, сосудистой деменции.
Существует ряд факторов образа жизни, которые могут увеличить риск высокого кровяного давления у человека, напоминают специалисты.
- Употребление слишком большого количества алкоголя.
- Курение.
- Избыточный вес.
- Недостаток движения, упражнений.
- Употребление слишком большого количества соли.
«Показания артериального давления между 120/80 мм рт.ст. и 140/90 мм рт.ст. могут означать, что вы подвержены риску развития высокого кровяного давления, если вы не предпримете шаги, чтобы держать свое кровяное давление под контролем».
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах варикозного расширения вен.
Оставить комментарий