Рак кишечника: изменения стула, которые могут сигналить о заболевании

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посещение туалета

Стойкие изменения в работе кишечника могут сигнализировать о развитии рака этого органа.

Как и при других формах рака, раннее обнаружение рака кишечника улучшает шансы на успешную терапию и выживание. К сожалению, симптомы колоректального рака часто бывают неопределенными, что затрудняет возможность обнаружить его.

«Как правило, стойкие изменения в работе кишечника могут сигнализировать о раке кишечника. Изменения стула – это красная тревожная кнопка, знак того, что нужно насторожиться и записаться на прием к врачу», - констатируют эксперты.

Удлиненный и тонкий стул. Некоторые виды колоректального рака вызывают изменения размера или формы фекалий – они становятся удлиненными, истонченными, поскольку растущая опухоль создает препятствие на пути переваренных масс. Если злокачественное новообразование возникает в толстой кишке, ее внутренняя часть сужается, и в результате стул становится тоньше.

Кровь или слизь в стуле. Появление крови или слизи в кале является еще одним изменением, требующим обращения к врачу. Следы крови может быть как ярко-красными, или же она бывает темной, изменяя цвет стула.

Другие признаки включают в себя следующие нарушения.
  • Необъяснимая потеря веса.
  • Боль в животе или заднем проходе.
  • Ощущение, что при посещении туалета кишечник не опорожняется должным образом.
  • Возникают симптомы анемии: необъяснимая усталость, головокружение, одышка.
  • Уровень эритроцитов опускается ниже нормы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которыми проявляется повышенное кровяное давление.
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