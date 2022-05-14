Рак кишечника: изменения стула, которые могут сигналить о заболевании

«Как правило, стойкие изменения в работе кишечника могут сигнализировать о раке кишечника. Изменения стула – это красная тревожная кнопка, знак того, что нужно насторожиться и записаться на прием к врачу», - констатируют эксперты.

Необъяснимая потеря веса.

Боль в животе или заднем проходе.

Ощущение, что при посещении туалета кишечник не опорожняется должным образом.

Возникают симптомы анемии: необъяснимая усталость, головокружение, одышка.

Уровень эритроцитов опускается ниже нормы.

Как и при других формах рака, раннее обнаружение рака кишечника улучшает шансы на успешную терапию и выживание. К сожалению, симптомы колоректального рака часто бывают неопределенными, что затрудняет возможность обнаружить его.Некоторые виды колоректального рака вызывают изменения размера или формы фекалий – они становятся удлиненными, истонченными, поскольку растущая опухоль создает препятствие на пути переваренных масс. Если злокачественное новообразование возникает в толстой кишке, ее внутренняя часть сужается, и в результате стул становится тоньше.Появление крови или слизи в кале является еще одним изменением, требующим обращения к врачу. Следы крови может быть как ярко-красными, или же она бывает темной, изменяя цвет стула.Другие признаки включают в себя следующие нарушения.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которыми проявляется повышенное кровяное давление.