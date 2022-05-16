Эта разновидность молока старит мозг

Многие люди обожают молоко, а также активно потребляют и разного рода молочные продукты, которые включает в себя подсластители. Но мало кто знает, что потребление двух полных чашек насыщенного кальцием молока со временем способно укрепить кости. Однако новое исследование показало, что существует одна разновидность молока, которая крайне негативно влияет на интеллект и заставляет мозг стареть в ускоренном темпе.Исследование охватило 4 668 человек в возрасте от 55 до 75 лет, которые делились информацией по поводу своей диеты, а также проходили через разного рода нейропсихологические тесты. У большинства добровольцев наблюдался повышенный риск заболеваний сердца. Через два года после начала исследования был проведён новый опрос, который показал, что у любителей полноценного жирного молока процесс снижения когнитивной деятельности ускорился.Хотя окончательные выводы делать преждевременно, эксперты полагают что наиболее важным итогом их наблюдений является необходимость внимательней относиться к собственному питанию. Если жирное молоко действительно и приводит к снижению когнитивной деятельности, то оно точно не может быть единственной причиной этого. Многие люди, налегавшие на этом молоко, также употребляли много сахара и других искусственных подсластителей с молочными продуктами включая мороженое. А это может привести к скачкам уровня сахара в крови, снижению чувствительности к инсулину, что также негативно влияет на когнитивное здоровье. Любителям жирного молока рекомендуется не забывать про ферментированные молочные продукты, включая кефир, йогурт и пробиотики. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)