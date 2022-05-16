Каким людям опасно принимать холодный душ: объясняет врач

«Опасности холодного душа ровно такие же, как если вдруг человек падает в холодную воду, ныряет в прорубь», - заметил при этом Хухрев.

«Может возникнуть спазм, в том числе коронарных артерий».

«У человека, который страдает ишемической болезнью сердца, не лечится, плохо принимает препараты, есть шансы, что холодные водные процедуры вызовут какую-нибудь неприятность», - предупредил медик.