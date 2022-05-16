Каким людям опасно принимать холодный душ: объясняет врач
Некоторым людям холодный душ может грозить возникновением сосудистого спазма, с которым могут быть связаны опасные для сердца последствия – об этом сообщил терапевт Алексей Хухрев.
В своем интервью врач объяснил, каким людям опасно принимать холодный душ.
«Опасности холодного душа ровно такие же, как если вдруг человек падает в холодную воду, ныряет в прорубь», - заметил при этом Хухрев.
Врач рассказал, что неожиданный для неподготовленного организма контакт с холодной водой серьезно повышает риск возникновения
сосудистого спазма.
«Может возникнуть спазм, в том числе коронарных артерий».
Хухрев добавил, что такой спазм опасен, прежде всего, для людей, уже имеющих проблемы сердечного свойства – например, людей с ишемической болезнью сердца. Особенно сильно рискуют те, кто не практикует постоянных терапевтических мер для защиты своей сердечной мышцы – не посещают врача, не принимают должным образом лекарств.
«У человека, который страдает ишемической болезнью сердца, не лечится, плохо принимает препараты, есть шансы, что холодные водные процедуры вызовут какую-нибудь неприятность», - предупредил медик.
Врач посоветовал сердечникам не подвергать организм воздействию резких перепадов температур.
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Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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