Радостные события могут вредить сердцу: почему так происходит?
Сильные радостные эмоции могут оказаться для организма таким же стрессом, как тяжелые переживания, – и вызвать негативные изменения в работе сердца.
Медики напоминают: интенсивное волнение может вредить сердцу, и это не зависит от того, является оно позитивным или негативным по своей эмоциональной природе. Счастливые и радостные события – если они вызывают у людей значительные, глубокие переживания – тоже могут оказаться ударом по сердечному здоровью.
Наверное, многие слышали о такой проблеме, как синдром разбитого сердца. Как самостоятельная сердечная патология он был обособлен сравнительно недавно – в случае этого синдрома у человека возникают проблемы в работе сердца, и их предпосылками становятся стрессовые события, сопряженные с резко негативными эмоциями, горькими переживаниями.
Другое название состояния – кардиомиопатия такоцубо.
Кардиомиопатия такоцубо представляет собой особую форму сердечной недостаточности. Когда симпатическая нервная система организма реагирует на эмоциональное событие, возникает ответный эффект расширения левого желудочка и сужение пути оттока аорты. Результатом этого становится ограничение насосной способности сердца – так образуется недостаточность.
Вот симптомы кардиомиопатия такоцубо.
- Одышка.
- Стеснение, боль в груди.
- Боль в верхней части тела – как при сердечном приступе.
В чем ученые уже не сомневаются, это в том, что провоцировать развитие кардиомиопатии такоцубо могут как негативные события (в этом случае возникает синдром разбитого сердца), так и радостные, ведущие к синдрому счастливого сердца.
«Для нас ясно, что радостное событие также может быть спусковым крючком для симптомов, характерных для сердечного приступа», - заявили врачи Университетского кардиологического центра в Любеке.
Кто подвержен синдрому счастливого сердца? Статистически женщины гораздо чаще страдают от кардиомиопатии такоцубо в виде синдрома разбитого сердца. У мужчин, наоборот, сердце чаще реагирует негативными симптомами на радостные события – они в большей степени подвержены синдрому счастливого сердца.
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