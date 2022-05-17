Радостные события могут вредить сердцу: почему так происходит?

Одышка.

Стеснение, боль в груди.

Боль в верхней части тела – как при сердечном приступе.

«Для нас ясно, что радостное событие также может быть спусковым крючком для симптомов, характерных для сердечного приступа», - заявили врачи Университетского кардиологического центра в Любеке.