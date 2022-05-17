Радостные события могут вредить сердцу: почему так происходит?

209 Фото: shutterstock.com
боль в груди у мужчины

Сильные радостные эмоции могут оказаться для организма таким же стрессом, как тяжелые переживания, – и вызвать негативные изменения в работе сердца.

Медики напоминают: интенсивное волнение может вредить сердцу, и это не зависит от того, является оно позитивным или негативным по своей эмоциональной природе. Счастливые и радостные события – если они вызывают  у людей значительные, глубокие переживания – тоже могут оказаться ударом по сердечному здоровью.

Наверное, многие слышали о такой проблеме, как синдром разбитого сердца. Как самостоятельная сердечная патология он был обособлен сравнительно недавно – в случае этого синдрома у человека возникают проблемы в работе сердца, и их предпосылками становятся стрессовые события, сопряженные с резко негативными эмоциями, горькими переживаниями.

Другое название состояния – кардиомиопатия такоцубо.

Кардиомиопатия такоцубо представляет собой особую форму сердечной недостаточности. Когда симпатическая нервная система организма реагирует на эмоциональное событие, возникает ответный эффект расширения левого желудочка и сужение пути оттока аорты. Результатом этого становится ограничение насосной способности сердца – так образуется недостаточность.

Вот симптомы кардиомиопатия такоцубо.
  • Одышка.
  • Стеснение, боль в груди.
  • Боль в верхней части тела – как при сердечном приступе.
По словам медиков, данные симптомы у людей с кардиомиопатией такоцубо вызываются избытком гормонов стресса катехоламинов, которые воздействуют на механизмы регуляции сердечной деятельности и артериального давления в условиях стресса. Почему сердце становится чувствительным к таким гормонам, точно еще не установлено – предположительно, на это влияют особенности работы щитовидной железы.

В чем ученые уже не сомневаются, это в том, что провоцировать развитие кардиомиопатии такоцубо могут как негативные события (в этом случае возникает синдром разбитого сердца), так и радостные, ведущие к синдрому счастливого сердца.

«Для нас ясно, что радостное событие также может быть спусковым крючком для симптомов, характерных для сердечного приступа», - заявили врачи Университетского кардиологического центра в Любеке.

Кто подвержен синдрому счастливого сердца? Статистически женщины гораздо чаще страдают от кардиомиопатии такоцубо в виде синдрома разбитого сердца. У мужчин, наоборот, сердце чаще реагирует негативными симптомами на радостные события – они в большей степени подвержены синдрому счастливого сердца.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что особое ощущение усталости при пробуждении утром может сигнализировать о развитии рака.
Теги : болезни сердца, эмоции, кардиомиопатия Такоцубо