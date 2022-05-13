Ощущение при пробуждении утром может сигнализировать о развитии рака

«Ощущение истощения и нехватки энергии может быть симптомом рака», - заявили эксперты.

«Если из-за ощущения усталости вам становится особенно трудно вставать по утрам, это может оказаться сигналом о возникшем злокачественном заболевании».

Недостаток энергии, желание больше лежать, отдыхать.

Боль в мышцах – может быть трудно подниматься по лестнице или ходить пешком даже на относительно небольшие расстояния.

При выполнении дел, связанных с незначительной физической нагрузкой (например, уборка постели после сна), возникает одышка.

Возникает рассеянность, ухудшается способность концентрироваться, сосредотачиваться.