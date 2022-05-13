Ощущение при пробуждении утром может сигнализировать о развитии рака
Врачи рекомендуют не упускать из виду ощущение усталости при пробуждении утром, поскольку оно может сигнализировать о смертельной болезни.
Лучшее оружие против рака – его раннее обнаружение. Это связано с тем, что раковые новообразования со временем становятся все более устойчивыми к лечению. К сожалению, о возможности обнаружить рак на ранней стадии легче сказать, чем сделать, потому что его ранние симптомы часто бывают неясными и нечеткими по своей природе
Специалисты из Cancer Research UK сообщили о том, что одним из примеров таких неочевидных симптомов рака является усталость.
«Ощущение истощения и нехватки энергии может быть симптомом рака», - заявили эксперты.
В обыденной жизни усталость является распространенной проблемой – в основном ей способствуют недосып и рабочие перегрузки. Как же понять, что возникший у человека упадок сил может быть вызван раком?
Специалисты советуют обращать внимание на ощущение разбитости при пробуждении утром – оно может сигнализировать о развитии рака.
«Если из-за ощущения усталости вам становится особенно трудно вставать по утрам, это может оказаться сигналом о возникшем злокачественном заболевании».
По данным организации, занимающейся исследованиями рака, Macmillan Cancer Support, раковые опухоли могут способствовать отекам в определенных частях тела, вызывать уменьшение количества эритроцитов в крови или изменения в выработке гормонов. Следствием этого может стать ощущение, что тело отяжелело и им труднее управлять, труднее двигать конечностями. Любая физическая деятельность начинает быстро вызывать утомление, усталость.
Какие еще симптомы могут при этом ощущаться.
- Недостаток энергии, желание больше лежать, отдыхать.
- Боль в мышцах – может быть трудно подниматься по лестнице или ходить пешком даже на относительно небольшие расстояния.
- При выполнении дел, связанных с незначительной физической нагрузкой (например, уборка постели после сна), возникает одышка.
- Возникает рассеянность, ухудшается способность концентрироваться, сосредотачиваться.
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