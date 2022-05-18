Может ли вакцина от ковида вызвать язвы во рту
К британскому доктору Мартину Скарру обратилась пациентка, у которой образовалось сразу 7 язв в полости рта одновременно. Они возникли вскоре после получения вакцины от коронавируса компании Pfizer, из-за чего женщина отказывается проходить через ревакцинацию.
Я понимаю, насколько высоко искушение связывать вакцины против коронавируса с возникновением язв в полости рта, но убедительных доказательств этой связи нет. В научных журналах публиковалось несколько тематических исследований, в которых упоминались подобные случаи. К примеру, история 34-летней женщины, у которой через два дня после первого укола Pfizer развились язвы в полости рта. Увы, трудность заключается в том, что необходимо различать совпадения и реальные факты, не вызывающие сомнений.
Язвы в полости рта бывают очень болезненными, но, как правило, заживают в течение одной-двух недель. У некоторых людей встречаются рецидивирующие язвы, возникающие так часто, что они кажутся почти непрекращающимися. Возможно, что вы относитесь именно к этой категории. В медицине данное расстройство известно под названием рецидивирующий афтозный стоматит.
Точная причина этого вида стоматита неизвестна, но нередко он передается по наследству, что предполагает генетику. Язвы во рту также является симптомом таких состояний как аутоиммунная глютеновая болезнь, вызванная реакцией на белок пшеницы, воспалительные заболевания кишечника вроде язвенного колита и болезни Крона. Большинство ученых и врачей не видят никакой связи между прививками от коронавируса и язвами в полости рта, это не причина для того, чтобы отказываться от ревакцинации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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