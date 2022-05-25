О чем говорит заражение коронавирусом после прививки
К британскому доктору Мартину Скарру обратился пациент, у которого на следующее утро после получения четвертой вакцины от коронавируса выявили положительный тест на COVID-19. Он спрашивает, свидетельствует ли это о неэффективности вакцины, и нужно ли ему делать пятый укол.
Проблема в том, что если у вас выявили коронавирус так быстро, то вы уже являлись его носителем на момент получения четвертого укола, поскольку у ковида имеется инкубационный период. Просто в тот момент количество вирусных частиц в организме было недостаточным для выявления вируса с помощью имеющихся методов. А через 24 часа вирус размножился до такого уровня, когда его можно было обнаружить. Сама по себе четвертая прививка естественно, не провоцирует положительный результат на коронавирус, поскольку не включает в себя живой вирус.
Обычно иммунизация от коронавируса не рекомендуется на срок до 28 дней после положительного теста или после появления симптомов. Людям необходимо иметь время для восстановления после вируса, чтобы они уже не были заразны. Кроме того, столь ранняя прививка может вызвать гиперреакцию иммунной системы. Естественно, это не связано с тем, что вирус как-то подрывает эффективность вакцины.
Ознакомившись с вашей историей, я понял, что нет оснований делать вывод о неэффективности четвертой вакцины. Вполне возможно, что через некоторое время вы сможете пройти и через пятый укол. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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