Симптомы деменции: ощущения в теле, которые могут проявиться за 16 лет до постановки диагноза — исследование
Деменция описывает группу симптомов, связанных с упадком мозга. Потеря памяти является отличительной чертой деменции, отсюда и чувство беспокойства, которое вы испытываете, когда пытаетесь вспомнить конкретные детали. Тем не менее, исследования продолжают обнаруживать множество других симптомов, один из которых может предшествовать диагнозу деменции на 16 лет.
Согласно исследованию, люди с деменцией могут испытывать повышенный уровень боли за 16 лет до постановки диагноза.
Исследование, частично финансируемое Национальным институтом старения, было первым исследованием связи между болью и деменцией в течение длительного периода времени. Деменция и хроническая боль вызывают изменения в мозге и могут повлиять на здоровье мозга человека.
Хотя многие люди, страдающие деменцией, также страдают хронической болью, неясно, является ли хроническая боль причиной или ускорением развития деменции, является ли она симптомом деменции или просто связана с деменцией, поскольку и то, и другое вызвано каким-то другим фактором.
Новое исследование, проведенное учеными из Парижского университета, изучило временную шкалу связи между деменцией и болью, о которой сообщали сами, путем анализа данных исследования, в ходе которого данные об участниках собирались на протяжении 27 лет.
Исследователи измерили два аспекта боли, о которой сообщают участники: интенсивность боли, то есть, насколько сильную физическую боль испытывает участник, и интерференцию боли, то есть насколько боль участника влияет на его или ее повседневная деятельность.
Люди, у которых была диагностирована деменция, сообщали о немного большей боли уже за 16 лет до постановки диагноза, в основном из-за различий в воздействии боли.
Эти участники сообщили о неуклонном повышении уровня боли по сравнению с теми, у кого никогда не диагностировали деменцию.
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Alzheimer’s Society
Здоровье
Благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.
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