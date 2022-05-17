Как справиться с тонзиллитом? Советы нутрициолога

«Многие люди научились просто жить с этим неприятным заболеванием, а ведь это является очагом хронического воспаления и прямо влияет на общее состояние организма. Решать проблему важно комплексно», — говорит эксперт.

При хроническом течении тонзиллит дает о себе знать рецидивами в виде местного проявления (воспаление нёбных миндалин) и гнойных пробок.Причины у этого могут быть самые разные: от воспалительных процессов в кишечнике до инфекций (стрептококк, стафилококк и другие).Чтобы исключить фактор пищевой непереносимости, важно вести индивидуальный дневник питания и отслеживать, какие продукты запускают болезнь.Соблюдаем питьевой режим, рассчитываем свою норму воды по формуле: 30 мл на килограмм вашего веса. Пьем не только чистую воду, но и ощелачивающие напитки, которые помогут бороться с воспалением.Уделяем внимание своему эмоциональному состоянию, дыхательным практикам (часто тонзиллиты обостряются на фоне психосоматики).Эффективными помощниками для профилактики и лечения тонзиллита могут стать нутрицевтики. К примеру, прием внутрь и полоскание горла кокосовым маслом холодного отжима. Заживлению и восстановлению слизистых оболочек будет способствовать алоэ вера и чага в виде чая.Не игнорируем терапию эфирными маслами, которые показывают хорошую эффективность. Масло чайного дерева или эвкалипта разводим в стакане теплой воды (2-3 капли) и полощем полученным раствором больное горло.Масло копайба можно капать непосредственно под язык в чистом виде несколько раз в сутки для профилактики.