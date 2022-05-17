Сколько сахара можно употреблять в день?

«Норма потребления сахара — не более 5% в день от суточного рациона. При средне-суточном калораже в 2000 ккал — это не более 100 ккал в день. Если перевести в чайные ложки, это 6 чайных ложек по 4 грамма сахара», — объясняет эксперт.

Полакомиться сладеньким любят многие из нас. Причем зачастую мы ошибаемся, полагая, что сахар — это только то, что мы съедаем в виде белого добавленного сахара в чистом виде. А ведь сахар содержится во многих продуктах, которые мы едим в течение дня.На первый взгляд, кажется немало. Но если посчитать сладкий йогурт на завтрак, кукурузные хлопья, конфету или кусок торта в обед с чаем и так далее, набегает в общей сложности сверх нормы.Чтобы минимизировать объемы сахара в своем рационе, минимизируйте его количество там, где вы в силах это сделать. Например, не кладите белый сахар в чай и кофе, откажитесь от сладких газированных напитков, уберите сладкую магазинную выпечку.Если печеное — ваша слабость, готовьте домашнюю выпечку, заменяя в ней сахар на полезные заменители (например, стевию) или вовсе без сахара.Вместо белого сахара поставьте на стол мед или варенье из натуральных ягод, сиропы или джемы. Да, там тоже есть сахар, но мы говорим о том, чтобы по максимуму сократить его количество. Поэтому добавленный белый сахар в чистом виде убираем.Сахар вреден не сам по себе, а избыточным потреблением углеводов, скачками инсулина и повышением сахара крови, что в итоге приводит к набору лишнего веса и дальше по цепочке к другим проблемам.Многие, желая похудеть, исключают из рациона жиры. И это ключевая ошибка. Ограничивать нужно в первую очередь быстрые углеводы, и сахар в том числе.А вот жиры и белки, наоборот, должны всегда присутствовать в рационе из расчета 1 г жиров и 1,5 г белков на кг вашего веса.