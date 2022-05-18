Как детские вакцины правильно сочетать между собой?

«По рекомендации Центра по контролю заболеваемости, здоровым детям можно одновременно делать живые и неживые вакцины в любом количестве, за исключением БЦЖ», — отмечает эксперт.

«Например, сегодня ветряная оспа, а завтра корь, паротит, краснуха. Так не получится. Придется или ставить их в один день, или подождать минимум 28 дней», — говорит доктор.

Для начала эксперт отметила, что различают неживые и живые вакцины. Неживые включают частицы убитого вируса или бактерии: гепатит В, дифтерия, полиомиелит, пневмококковая, менингококковая инфекция, гепатит А, клещевой энцефалит, грипп.Живые вакцины содержат ослабленный живой вирус. К ним относятся вакцины БЦЖ, корь, паротит, краснуха , ротавирус, полиомиелит, ветряная оспа.Интервалы выдерживаются между одноименными вакцинами. У каждой вакцины свой интервал. Например, между первой и второй дозами вакцины от пневмококковой инфекции минимум один месяц. А между двумя вакцинами от менингококковой инфекции — 3 месяца.Единственный случай, когда нужен интервал в 1 месяц при введении разных вакцин, — если обе вакцины живые и инъекционные, и вы хотите поставить их в разные дни.В обновленном национальном календаре РФ от 6 декабря 2021 года нет записи о том, что строго необходимо выдерживать интервал в один месяц перед каждой вакцинацией, как это было раньше.