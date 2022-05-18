Дефицит железа: неприглядный знак на ваших ногтях, указывающий на анемию
Дефицит железа может иметь ряд признаков, некоторые из которых могут проявляться в ваших ногтях. Железодефицитная анемия — это состояние, при котором в крови не хватает адекватных здоровых эритроцитов, которые необходимы для переноса кислорода к тканям организма.
Национальная служба здравоохранения США объясняет:
«Железодефицитная анемия вызывается недостатком железа, часто из-за кровопотери или беременности. Его лечат таблетками железа и употреблением продуктов, богатых железом».
Распространенность анемии составляет 23 процента среди беременных женщин и 14 процентов среди небеременных женщин.
«Проблемы с ногтями обычно не вызваны чем-то серьезным. Общие проблемы с ногтями включают в себя ломкие, рыхлые ногти, которые могут изменить цвет или форму».В клинике Майо говорят, что ногти-ложки (койлонихия) — это мягкие ногти, которые выглядят вычеркнутыми. Там говорится, что углубление обычно достаточно велико, чтобы вместить каплю жидкости
«Часто ногти-ложки являются признаком железодефицитной анемии или заболевания печени, известного как гемохроматоз, при котором ваше тело поглощает слишком много железа из пищи, которую вы едите. Ложкообразные ногти также могут быть связаны с сердечными заболеваниями и гипотиреозом».
Другие симптомы могут включать:
- Экстремальная усталость
- Слабость
- Бледная кожа
- Боль в груди, учащенное сердцебиение или одышка
- Головная боль, головокружение или предобморочное состояние
- Холодные руки и ноги
- Воспаление или болезненность языка
- Необычная тяга к непищевым веществам, таким как лед, грязь или крахмал
- Плохой аппетит, особенно у младенцев и детей с железодефицитной анемией
«Если у вас или вашего ребенка появляются признаки и симптомы, указывающие на железодефицитную анемию, обратитесь к врачу».
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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