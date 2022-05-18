Дефицит железа: неприглядный знак на ваших ногтях, указывающий на анемию

«Железодефицитная анемия вызывается недостатком железа, часто из-за кровопотери или беременности. Его лечат таблетками железа и употреблением продуктов, богатых железом».

«Проблемы с ногтями обычно не вызваны чем-то серьезным. Общие проблемы с ногтями включают в себя ломкие, рыхлые ногти, которые могут изменить цвет или форму».

«Часто ногти-ложки являются признаком железодефицитной анемии или заболевания печени, известного как гемохроматоз, при котором ваше тело поглощает слишком много железа из пищи, которую вы едите. Ложкообразные ногти также могут быть связаны с сердечными заболеваниями и гипотиреозом».

Экстремальная усталость

Слабость

Бледная кожа

Боль в груди, учащенное сердцебиение или одышка

Головная боль, головокружение или предобморочное состояние

Холодные руки и ноги

Воспаление или болезненность языка

Необычная тяга к непищевым веществам, таким как лед, грязь или крахмал

Плохой аппетит, особенно у младенцев и детей с железодефицитной анемией

«Если у вас или вашего ребенка появляются признаки и симптомы, указывающие на железодефицитную анемию, обратитесь к врачу».