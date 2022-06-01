Дефицит железа: ощущение, которое может усиливаться по мере ухудшения состояния

«Первоначально железодефицитная анемия может быть настолько легкой, что остается незамеченной. Но по мере того, как в организме становится больше дефицита железа и ухудшается анемия, признаки и симптомы усиливаются».

Слабость

Бледная кожа

Боль в груди, учащенное сердцебиение или одышка

Головная боль, головокружение или предобморочное состояние

Холодные руки и ноги

Воспаление или болезненность языка

Ломкие ногти

Необычная тяга к непищевым веществам, таким как лед, грязь или крахмал

Плохой аппетит, особенно у младенцев и детей с анемией

«Анемия возникает, когда не хватает здоровых эритроцитов для доставки кислорода к органам вашего тела. В результате часто ощущается холод и симптомы усталости или слабости», - говорит терапевт. «Если у вас или вашего ребенка появляются признаки и симптомы, указывающие на анемию, обратитесь к врачу. Железодефицитная анемия — это не то, что нужно диагностировать или лечить самостоятельно. Обратитесь к врачу для постановки диагноза, а не принимайте препараты железа самостоятельно. Перегрузка организма железом может быть опасной, потому что избыточное накопление железа может повредить вашу печень и вызвать другие осложнения», - утверждает Андреева.