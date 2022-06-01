Дефицит железа: ощущение, которое может усиливаться по мере ухудшения состояния

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Дефицит железа: ощущение, которое может усиливаться по мере ухудшения состояния

Простой анализ крови подтвердит, есть ли у вас железодефицитная анемия. Вот симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Терапевт Ирина Андреев сказала в интервью МедикФорум, что крайняя усталость является признаком анемии. 

«Первоначально железодефицитная анемия может быть настолько легкой, что остается незамеченной. Но по мере того, как в организме становится больше дефицита железа и ухудшается анемия, признаки и симптомы усиливаются».

Другие признаки и симптомы анемии могут включать:
  • Слабость
  • Бледная кожа
  • Боль в груди, учащенное сердцебиение или одышка
  • Головная боль, головокружение или предобморочное состояние
  • Холодные руки и ноги
  • Воспаление или болезненность языка
  • Ломкие ногти
  • Необычная тяга к непищевым веществам, таким как лед, грязь или крахмал
  • Плохой аппетит, особенно у младенцев и детей с  анемией
«Анемия возникает, когда не хватает здоровых эритроцитов для доставки кислорода к органам вашего тела. В результате часто ощущается холод и симптомы усталости или слабости», - говорит терапевт. «Если у вас или вашего ребенка появляются признаки и симптомы, указывающие на анемию, обратитесь к врачу. Железодефицитная анемия — это не то, что нужно диагностировать или лечить самостоятельно. Обратитесь к врачу для постановки диагноза, а не принимайте препараты железа самостоятельно. Перегрузка организма железом может быть опасной, потому что избыточное накопление железа может повредить вашу печень и вызвать другие осложнения», - утверждает Андреева.

Если у вас анемия, которую не лечат, это может привести к аритмии (нерегулярному сердцебиению), увеличению сердца или сердечной недостаточности.

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