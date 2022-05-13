«Необычная тяга» к мелу, грязи и крахмалу, которая сигнализирует о дефицита железа

0 Фото: pexels.com
«Необычная тяга» к мелу, грязи и крахмалу, которая сигнализирует о дефицита железа

В группу риска развития железодефицитной анемии входят дети раннего возраста, девочки и женщины репродуктивного возраста, а также некоторые группы взрослых старше 65 лет. NHS объясняет железодефицитную анемию вызванной нехваткой железа, часто из-за кровопотери или беременности. 

Это лечится таблетками железа и употреблением продуктов, богатых железом. Клиника Майо говорит, что необычная тяга к непищевым веществам, таким как лед, грязь или крахмал, является признаком железодефицитной анемии.

Железодефицитная анемия может быть настолько легкой, что остается незамеченной, но по мере того, как организм становится более дефицитным в железе и анемия ухудшается, признаки и симптомы усиливаются.

Признаки и симптомы железодефицитной анемии могут включать:
  • Экстремальная усталость
  • Слабость
  • Бледная кожа
  • Боль в груди, учащенное сердцебиение или одышка
  • Головная боль, головокружение или предобморочное состояние
  • Холодные руки и ноги
  • Воспаление или болезненность языка
  • Ломкие ногти
  • Плохой аппетит, особенно у младенцев и детей с железодефицитной анемией
«Железодефицитная анемия является наиболее распространенным типом анемии. Есть и другие типы, такие как анемия, вызванная витамином B12 и фолиевой кислотой, которые также проверяет анализ крови», — добавляет Национальная служба здравоохранения.  «Если анализ крови показывает, что у вас низкое количество эритроцитов, вам будут рекомендованы таблетки железа для замены железа, которого не хватает в вашем организме».

Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта спинного мозга.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Теги : советы специалистов, дефицит железа, симптомы анемии