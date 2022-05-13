«Необычная тяга» к мелу, грязи и крахмалу, которая сигнализирует о дефицита железа
В группу риска развития железодефицитной анемии входят дети раннего возраста, девочки и женщины репродуктивного возраста, а также некоторые группы взрослых старше 65 лет. NHS объясняет железодефицитную анемию вызванной нехваткой железа, часто из-за кровопотери или беременности.
Это лечится таблетками железа и употреблением продуктов, богатых железом. Клиника Майо говорит, что необычная тяга к непищевым веществам, таким как лед, грязь или крахмал, является признаком железодефицитной анемии.
Железодефицитная анемия может быть настолько легкой, что остается незамеченной, но по мере того, как организм становится более дефицитным в железе и анемия ухудшается, признаки и симптомы усиливаются.
Признаки и симптомы железодефицитной анемии могут включать:
- Экстремальная усталость
- Слабость
- Бледная кожа
- Боль в груди, учащенное сердцебиение или одышка
- Головная боль, головокружение или предобморочное состояние
- Холодные руки и ноги
- Воспаление или болезненность языка
- Ломкие ногти
- Плохой аппетит, особенно у младенцев и детей с железодефицитной анемией
«Железодефицитная анемия является наиболее распространенным типом анемии. Есть и другие типы, такие как анемия, вызванная витамином B12 и фолиевой кислотой, которые также проверяет анализ крови», — добавляет Национальная служба здравоохранения. «Если анализ крови показывает, что у вас низкое количество эритроцитов, вам будут рекомендованы таблетки железа для замены железа, которого не хватает в вашем организме».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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