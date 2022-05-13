«Необычная тяга» к мелу, грязи и крахмалу, которая сигнализирует о дефицита железа





Экстремальная усталость

Слабость

Бледная кожа

Боль в груди, учащенное сердцебиение или одышка

Головная боль, головокружение или предобморочное состояние

Холодные руки и ноги

Воспаление или болезненность языка

Ломкие ногти

Плохой аппетит, особенно у младенцев и детей с железодефицитной анемией

«Железодефицитная анемия является наиболее распространенным типом анемии. Есть и другие типы, такие как анемия, вызванная витамином B12 и фолиевой кислотой, которые также проверяет анализ крови», — добавляет Национальная служба здравоохранения. «Если анализ крови показывает, что у вас низкое количество эритроцитов, вам будут рекомендованы таблетки железа для замены железа, которого не хватает в вашем организме».