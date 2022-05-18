Дефицит витамина B12: «зловонный» симптом, намекающий на низкие уровни

«Недостаток витамина B12, может вызвать у некоторых людей чрезмерное газообразование, но не обязательно неприятный запах тела. Дефицит минералов, особенно цинка и магния, с большей вероятностью будет способствовать появлению неприятного запаха тела. Поговорите со своим врачом, если у вас есть опасения по поводу запаха тела и того, как он связан с вашей диетой», - сообщает NHS.

Более того, признаки низкого уровня могут быть широкими и неспецифичными, что затрудняет выявление дефицита на начальных стадиях. Однако по мере прогрессирования состояния некоторые «пахучие» симптомы становится трудно игнорировать.Витамин B12 хранится в печени, где он способен поддерживать организм в течение многих лет. Однако по мере того, как уровни начинают падать, может пострадать пищеварительный тракт, поскольку недостаточное количество эритроцитов может достичь кишечника. Этот недостаток кислорода может вызвать у человекаОбщие причины метеоризма включают в себя заглатывание большего количества воздуха, чем обычно, или употребление в пищу трудноперевариваемой пищи. У пациентов с низким уровнем B12 это обычно является побочным эффектом в виде вздутия живота и запоров.Ранее Медикфорум писал о том, откуда берется неприятный запах изо рта.