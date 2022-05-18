Дефицит витамина B12: «зловонный» симптом, намекающий на низкие уровни
Всасывание B12 естественным образом замедляется по мере старения организма. Но поскольку основной диетический компонент легко доступен в продуктах животного происхождения, вегетарианцы и веганы также могут испытывать трудности с получением диетического соединения.
Более того, признаки низкого уровня могут быть широкими и неспецифичными, что затрудняет выявление дефицита на начальных стадиях. Однако по мере прогрессирования состояния некоторые «пахучие» симптомы становится трудно игнорировать.
Витамин B12 хранится в печени, где он способен поддерживать организм в течение многих лет. Однако по мере того, как уровни начинают падать, может пострадать пищеварительный тракт, поскольку недостаточное количество эритроцитов может достичь кишечника. Этот недостаток кислорода может вызвать у человека плохое самочувствие, но также может вызвать изменения в регулярности и метеоризме.
«Недостаток витамина B12, может вызвать у некоторых людей чрезмерное газообразование, но не обязательно неприятный запах тела. Дефицит минералов, особенно цинка и магния, с большей вероятностью будет способствовать появлению неприятного запаха тела. Поговорите со своим врачом, если у вас есть опасения по поводу запаха тела и того, как он связан с вашей диетой», - сообщает NHS.
Общие причины метеоризма включают в себя заглатывание большего количества воздуха, чем обычно, или употребление в пищу трудноперевариваемой пищи. У пациентов с низким уровнем B12 это обычно является побочным эффектом в виде вздутия живота и запоров.
Ранее Медикфорум писал о том, откуда берется неприятный запах изо рта.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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