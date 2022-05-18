Кардиолог Фоул: «болевой» знак в ногах, который говорит о высоком уровне холестерина

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Кардиолог Фоул: «болевой» знак в ногах, который говорит о высоком уровне холестерина

Помимо повышения риска инсульта, высокий уровень холестерина может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем. Эксперт предупредил, что отсутствие лечения может привести к ограничению кровоснабжения мышц ног. К счастью, это может привести к тому, что ваше тело попытается забить тревогу.

«Высокий уровень холестерина возникает, когда в крови содержится слишком много жирового вещества, известного как холестерин», — сказал доктор Родни Фоул, консультант-кардиолог в клинике Харли-Стрит, входящей в состав HCA Healthcare UK. много предупреждающих признаков, его более поздние осложнения могут привести к некоторым симптомам.

Люди, которые не лечат высокий уровень холестерина, рискуют заболеть заболеванием периферических артерий (ЗПА). Это форма сердечно- сосудистого заболевания , при которой накопление жировых отложений из холестерина и других отходов блокирует артерии и ограничивает кровоснабжение мышц ног. Заболевание ЗПА, вызванное виновником ожирения, может быть «трудно» обнаружить, но доктор Фоул перечислил потенциальные «предупреждающие» признаки, на которые следует обратить внимание.
Один из них появляется у вас в ноге, когда вы пытаетесь ходить.

Он посоветовал обращать внимание на «болезненные ощущения в ногах», если вы считаете, что можете подвергаться риску ЗПА. Эти боли «обычно исчезают после нескольких минут отдыха», добавил врач.

По словам эксперта, другие предупреждающие признаки ЗПА включают:
  • Выпадение волос на ногах и ступнях
  • Онемение или слабость в ногах
  • Ломкие, медленно растущие ногти
  • Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают
  • Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение
  • Блестящая кожа
  • Мышцы ног сокращаются (истощаются)
Доктор Фоул добавил, что мужчины, испытывающие ограниченный кровоток, также могут бороться с эректильной дисфункцией. Хотя эти симптомы могут указывать на основную причину ожирения, обычно не так много симптомов, когда речь идет о холестерине.

"В целом нет явных признаков того, что у человека слишком высокий уровень холестерина.  Это скрытый фактор риска, что означает, что это происходит без нашего ведома".

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Родни Фоул
Родни Фоул
Здоровье
Консультант-кардиолог в клинике Харли-Стрит, входящей в состав HCA Healthcare UK.
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