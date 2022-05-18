Кардиолог Фоул: «болевой» знак в ногах, который говорит о высоком уровне холестерина

«Высокий уровень холестерина возникает, когда в крови содержится слишком много жирового вещества, известного как холестерин», — сказал доктор Родни Фоул, консультант-кардиолог в клинике Харли-Стрит, входящей в состав HCA Healthcare UK. много предупреждающих признаков, его более поздние осложнения могут привести к некоторым симптомам.

Выпадение волос на ногах и ступнях

Онемение или слабость в ногах

Ломкие, медленно растущие ногти

Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают

Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение

Блестящая кожа

Мышцы ног сокращаются (истощаются)

"В целом нет явных признаков того, что у человека слишком высокий уровень холестерина. Это скрытый фактор риска, что означает, что это происходит без нашего ведома".