Выбираем сахарозаменители: какие из них самые безопасные?

«Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов заявляет, что все искусственные подсластители, если их употреблять вместо сахара, нейтрализуют кислоту и помогают предотвратить разрушение зубов. Понятно, что если любой подсластитель употреблять без меры, он вызовет массу побочек», — говорит доктор.

Быть здоровым и сидеть на ПП — сегодня модно. Многих это заставило отказаться от сахара и перейти на его заменители. Учитывая, что многие из них создаются искусственно и являются по сути своей химией, не вредит ли это еще больше нашему здоровью, чем обычный белый сахар?Разберемся, какие виды сахарозаменителей бывают и чем они отличаются.Один из самых популярных — сахарин. Создан искусственно. Его часто можно встретить в составе десертов, конфет и даже в жевательной резинке. Не самый полезный аналог сахара. Может провоцировать изменения микрофлоры кишечника, что чревато воспалительными процессами и другими нарушениями ЖКТ.В составе диетических продуктов часто встречается аспартам. Тоже синтетический заменитель. Сокращает уровень хорошего холестерина. Вызывает головную боль, головокружение и даже депрессию.Модной в последнее время стала сукралоза. Многие ошибочно считают ее натуральным сахарозаменителем, но это не так. Она тоже искусственный продукт, чаще всего ее используют для подслащивания напитков. Положительный эффект — не повышает уровень сахара крови. Но есть и побочки в виде нарушения микрофлоры кишечника.Относительно безопасным сахарозаменителем считается ацесульфам К. Его часто кладут в мороженное, конфеты. Тестирование на мышах показало, что длительное потребление этого препарата ухудшает память и в целом негативно сказывается на умственной функции.Сахарный спирт ксилит часто рекомендуют детям, поскольку он эффективен с точки зрения профилактики кариеса. Поэтому его можно встретить в составе жвачек. Побочка — оказывает слабительное действие.