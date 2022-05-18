Выбираем сахарозаменители: какие из них самые безопасные?
Гастроэнтеролог Яна Прудникова рассказала о том, насколько безопасны на самом деле сахарозаменители и можно ли их использовать на постоянной основе.
Быть здоровым и сидеть на ПП — сегодня модно. Многих это заставило отказаться от сахара и перейти на его заменители. Учитывая, что многие из них создаются искусственно и являются по сути своей химией, не вредит ли это еще больше нашему здоровью, чем обычный белый сахар?
«Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов заявляет, что все искусственные подсластители, если их употреблять вместо сахара, нейтрализуют кислоту и помогают предотвратить разрушение зубов. Понятно, что если любой подсластитель употреблять без меры, он вызовет массу побочек», — говорит доктор.
Разберемся, какие виды сахарозаменителей бывают и чем они отличаются.
Один из самых популярных — сахарин. Создан искусственно. Его часто можно встретить в составе десертов, конфет и даже в жевательной резинке. Не самый полезный аналог сахара. Может провоцировать изменения микрофлоры кишечника, что чревато воспалительными процессами и другими нарушениями ЖКТ.
В составе диетических продуктов часто встречается аспартам. Тоже синтетический заменитель. Сокращает уровень хорошего холестерина. Вызывает головную боль, головокружение и даже депрессию.
Модной в последнее время стала сукралоза. Многие ошибочно считают ее натуральным сахарозаменителем, но это не так. Она тоже искусственный продукт, чаще всего ее используют для подслащивания напитков. Положительный эффект — не повышает уровень сахара крови. Но есть и побочки в виде нарушения микрофлоры кишечника.
Относительно безопасным сахарозаменителем считается ацесульфам К. Его часто кладут в мороженное, конфеты. Тестирование на мышах показало, что длительное потребление этого препарата ухудшает память и в целом негативно сказывается на умственной функции.
Сахарный спирт ксилит часто рекомендуют детям, поскольку он эффективен с точки зрения профилактики кариеса. Поэтому его можно встретить в составе жвачек. Побочка — оказывает слабительное действие.
Яна Прудникова
Здоровье
Врач-гастроэнтеролог, диетолог
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