Клюква улучшает память и предотвращает слабоумие

Глава исследования, доктор Дэвид Возур из Норвичской медицинской школы прокомментировал полученные результаты: «Прошлые исследования показали, что более высокое потребление флавоноидов с пищей связано с более медленными темпами снижения когнитивных функций. Было обнаружено, что продукты, богатые антоцианами и проантоцианидинами, которые придают ягодам красный, синий или фиолетовый цвет, улучшают когнитивные функции. Клюква богата этими микроэлементами и известна своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами».

Добавление клюквы в ваш рацион может помочь в улучшении памяти и работы мозга, а также снизить уровень «плохого» холестерина. Такие данные были получены в новом исследовании Университета Восточной Англии, которое подчеркивает нейропротекторный потенциал клюквы. Исследовательская группа изучила преимущества употребления клюквы среди людей в возрасте от 50 до 80 лет. Ученые надеются, что их результаты помогут в предотвращении нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.Группа исследовала влияние употребления клюквы в течение 12 недель на функцию мозга и уровень холестерина среди 60 когнитивно здоровых участников. Половина ежедневно потребляла лиофилизированный клюквенный порошок, эквивалентный 100 г свежей клюквы. Другая половина принимала плацебо. Результаты показали, что употребление клюквы значительно улучшило память участников о повседневных событиях (зрительная эпизодическая память), работу нервной системы и доставку крови к мозгу (перфузия мозга).Группа людей, потреблявших клюкву, также продемонстрировала значительное снижение уровня ЛПНП или «плохого» холестерина, который, как известно, способствует атеросклерозу. Это поддерживает идею о том, что клюква может улучшить здоровье сосудов и частично способствовать улучшению перфузии мозга и когнитивных функций.Ранее специалисты рассказали о последствиях длительного течения COVID-19