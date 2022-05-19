Болезнь Крона чаще возникает у людей с одним диагнозом

«Наши данные показывают, что растущее бремя ожирения, вероятно, способствует увеличению заболеваемости БК во всем мире, — пишут авторы. — В будущей работе следует рассмотреть возможность изучения точных механизмов, с помощью которых ожирение может влиять на этиопатогенез БК».

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Gastroenterology & Hepatology, ожирение, измеряемое индексом массы тела (ИМТ), связано с повышенным риском развития болезни Крона (БК), но не язвенного колита (ЯК).Саймон С.М. Чан из Национальной службы здравоохранения больницы Норфолка и Норвича в Великобритании совместно с коллегами провел объединенный анализ данных пяти проспективных когортных исследований, в которых учитывались показатели ИМТ, соотношение талии и бедер и другие факторы образа жизни. Ученые проверили, как ожирение связано с рисками БК и ЯК.В рамках исследования было выявлено 563 случая БК и 1 047 случаев ЯК среди 601 тыс. участников. По сравнению с нормальным ИМТ (от 18,5 до <25 кг/м2 ), ожирение (исходный ИМТ ≥30 кг/м2 ) было связано с повышенным риском развития болезни Крона. Каждое увеличение ИМТ в раннем взрослом возрасте (от 18 до 20 лет) на 5 кг/м2 было связано со значительным увеличением риска развития болезни Крона. Увеличение соотношения талии и бедер было связано с повышенным риском БК, но эта связь не была статистически значимой. Связи между показателями ожирения и риском ЯК не наблюдалось.Ранее ученые рассказали, что может вызывать недовес новорожденных