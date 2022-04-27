Повышенный иммунитет защитит от постковидного синдрома
Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что аномально подавленный иммунитет может быть одним из главных факторов постковидного синдрома. Следовательно, укрепление иммунитета дает дополнительную защиту от этого феномена.
Самые тяжёлые последствия COVID-19 вызываются гиперреакцией иммунной системы на вирус. Столкнувшиеся с вирусом люди могут стать жертвами серьёзных повреждений лёгких и других органов, а многие переболевшие и вроде бы уже поправившиеся продолжают сталкиваться с некоторыми симптомами коронавируса, которые в медицине называют постковидным синдромом. Самая долгая продолжительность COVID-19 из всех документально зафиксированных отмечена у пациента в Великобритании, который болел 505 дней. Но среднестатистическая продолжительность долгих заражений тянулась по 73 дня.
Изначально учёные полагали, что постковидный синдром преимущественно вызывается устойчивой гиперреакцией иммунной системы. И вот теперь исследователи из Лос-Анджелеса гипотетически предположили, чтобы блокирование иммунного рецептора CCR5, связанного с воспалением, снизит активность иммунной системы и избавит от симптомов постковидного синдрома.
В реальности, произошло прямо противоположное. Эти симптомы исчезали у пациентов, у которых был изначально низкий уровень CCR5 в Т-клетках, что свидетельствовало о сниженной активности иммунной системы. И показатель CCR5, в реальности, увеличивался по мере укрепления их здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США
Оставить комментарий