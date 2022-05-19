Поедающий мозг паразит делает людей привлекательными
Проникающий в мозг паразит Toxoplasma gondii может сделать своих жертв более привлекательными на вид. К такому удивительному выводу пришли ученые из Университета Турку в Финляндии.
Паразит Toxoplasma gondii, судя по всему, находится повсюду. Он содержится в организмах до 50% всех людей на нашей планете, и целый ряд исследований предполагает, что он влияет на человеческое поведение как и на многих других животных. Паразит связан с целым рядом неврологических расстройств, включая шизофрению и психотические эпизоды. Учёные продолжают получать всё новое удивительные данные о том, какой эффект он оказывает на наше здоровье.
И вот теперь финское исследование показало, что инфицированные этим паразитом мужчины и женщины воспринимаются более привлекательными и здоровыми на вид, чем те люди, которые не являются его носителями. Со стороны всё это кажется довольно странным и маловероятным. Но гипотетически подобное может объясняться с точки зрения феномена эволюционной биологии, как объяснили учёные. Среди всех прочих нейробиологических изменений, которые приносит паразит своему хозяину, некоторые могут идти ему на пользу.
Так, в ходе одного исследования, инфицированные токсоплазмозом самцы крыс воспринимались более сексуально привлекательными и предпочитаемыми сексуальными партнерами со стороны неинфицированных самок. Правда, предстоит ещё провести достаточное количество исследований, чтобы выяснить, наблюдается ли похожий эффект среди людей. Однако уже известно, что мужчины с этим паразитом обладают повышенным уровнем тестостерона, а этот гормон влияет на их сексапильность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Турку
Здоровье
второй по величине университет Финляндии после Хельсинкского университета
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