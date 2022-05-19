Риск рака увеличивается, если у вас бледная кожа или веснушки - 5 признаков меланомы
Людям, родившимся бледным или имеющим веснушки, необходимо быть особенно осторожными, чтобы защитить свою чувствительную кожу от сильного ультрафиолетового излучения солнца. Обратите внимание на пять предупреждающих признаков меланомы.
Возьмем, к примеру, поверхностно распространяющуюся меланому — самый распространенный тип меланомы.
NHS говорит:
«Изначально они имеют тенденцию расти наружу, а не вниз».
Но как они выглядят?
«Поверхностно распространяющаяся меланома представляет собой медленно растущий или меняющийся плоский участок обесцвеченной кожи».
Сначала он может напоминать родинку, веснушку или лентиго (пигментированное плоское или слегка приподнятое образование с четко очерченным краем, не бледнеющее зимой).
Со временем поражение становится более отчетливым — некоторые люди не замечают отметки десятилетиями.Как и другие виды меланомы, ее можно распознать по пяти признакам:
- асимметрия
- неровная граница
- цветовая вариация
- диаметр
- развивающаяся во времени
Кроме того, поражение может иметь несколько цветов: светло-коричневый, темно-коричневый, черный, синий, серый, розовый и красный. Поражение может быть более 2 мм в диаметре; постарайтесь проверить подозрительную метку до того, как она достигнет размера 6 мм. Также сообщите своему врачу, если ваше поражение развивается в течение нескольких дней, недель, месяцев или даже лет.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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