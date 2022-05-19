Риск рака увеличивается, если у вас бледная кожа или веснушки - 5 признаков меланомы

«Изначально они имеют тенденцию расти наружу, а не вниз».

«Поверхностно распространяющаяся меланома представляет собой медленно растущий или меняющийся плоский участок обесцвеченной кожи».

асимметрия

неровная граница

цветовая вариация

диаметр

развивающаяся во времени