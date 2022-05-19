Полезно ли компрессионное белье для восстановления после тренировки?

«Даже данные нашего предыдущего исследования подтвердили идею о том, что такая одежда может уменьшить потерю силы после напряженной тренировки», — сказал доктор Недьези. «Однако, когда мы обобщили данные всех соответствующих исследований, мы не обнаружили влияния компрессионного белья на восстановление силы — даже с учетом типа упражнений, а также времени и места применения компрессионного белья».

Международная исследовательская группа под руководством доцента Яноша Недьеси из Высшей школы биомедицинской инженерии Университета Тохоку провела систематический обзор с метаанализом, чтобы оценить, помогает ли компрессионное белье восстановлению мышц.Систематические обзоры выявляют и обобщают данные всех соответствующих исследований и находятся на самом высоком уровне пирамиды доказательной медицины.Вопреки результатам отдельных исследований, метааналитические данные свидетельствуют о том, что ношение компрессионного белья во время или после тренировки не способствует восстановлению мышц.Авторы считают, что это прекрасный пример противоречивых результатов отдельных исследований и метааналитических данных. Поэтому ученым следует быть осторожными, делая прямые выводы из результатов своих исследований. Скорее метаанализ с использованием наиболее подходящих моделей может дать более точные и надежные результаты.В целом практикующие врачи, спортсмены, тренеры и терапевты должны пересмотреть использование компрессионного белья как средства снижения вредного воздействия физических упражнений на мышечную силу и искать альтернативные методы.Ранее Медикфорум писал о камнях в желчном пузыре.