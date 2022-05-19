Полезно ли компрессионное белье для восстановления после тренировки?
Компрессионное белье представляет собой эластичную ткань, которую люди носят на руках, ногах или бедрах во время или после физических упражнений. Их использование приобрело популярность за последние несколько десятилетий, поскольку считается, что они улучшают восстановление мышц после упражнений.
Международная исследовательская группа под руководством доцента Яноша Недьеси из Высшей школы биомедицинской инженерии Университета Тохоку провела систематический обзор с метаанализом, чтобы оценить, помогает ли компрессионное белье восстановлению мышц.
Систематические обзоры выявляют и обобщают данные всех соответствующих исследований и находятся на самом высоком уровне пирамиды доказательной медицины.
Вопреки результатам отдельных исследований, метааналитические данные свидетельствуют о том, что ношение компрессионного белья во время или после тренировки не способствует восстановлению мышц.
«Даже данные нашего предыдущего исследования подтвердили идею о том, что такая одежда может уменьшить потерю силы после напряженной тренировки», — сказал доктор Недьези. «Однако, когда мы обобщили данные всех соответствующих исследований, мы не обнаружили влияния компрессионного белья на восстановление силы — даже с учетом типа упражнений, а также времени и места применения компрессионного белья».
Авторы считают, что это прекрасный пример противоречивых результатов отдельных исследований и метааналитических данных. Поэтому ученым следует быть осторожными, делая прямые выводы из результатов своих исследований. Скорее метаанализ с использованием наиболее подходящих моделей может дать более точные и надежные результаты.
В целом практикующие врачи, спортсмены, тренеры и терапевты должны пересмотреть использование компрессионного белья как средства снижения вредного воздействия физических упражнений на мышечную силу и искать альтернативные методы.
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Янош Недьеси
Здоровье
Врач, доцент Высшей школы биомедицинской инженерии Университета Тохоку.
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