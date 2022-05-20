Принимаете антикоагулянты? Вам следует знать симптомы внутренних кровотечений
Препараты антикоагулянты, разжижающие кровь, обладают важными преимуществами, но при их приеме возможны опасные побочные эффекты.
Препараты для разжижения крови, известные как антикоагулянты, являются одним из самых популярных видов лекарств, востребованных у сердечников. Терапия с их использованием является важным условием для сохранения жизни людей при различных сердечно-сосудистых заболеваниях. В частности, их назначают при мерцательной аритмии, после установки механических клапанов сердца, после тромбоза или легочной эмболии.
Основная роль таких препаратов – предотвращение сгущения крови, при котором возникает риск формирования тромбов, способных вызывать сердечный приступ, инсульт или тромбоэмболию легочной артерии. Некоторым пациентам следует принимать антикоагулянты в течение ограниченного периода времени (который может занять месяцы), другим – на протяжении многих лет. При этом, хотя разжижители крови и помогают предотвратить многие случаи смерти от последствий сердечно-сосудистых катастроф, их прием сопряжен с таким опасным побочным эффектом, как внутреннее кровотечение.
- Наиболее частым побочным эффектом антикоагулянтов является кровотечение в желудочно-кишечном тракте, констатирует Институт качества и эффективности в здравоохранении (Германия).
Небольшие кровотечения из носа или десен, а также кровоподтеки на коже обычно не вызывают проблем.
Однако при появлении следующих симптомов следует как можно скорее обратиться к врачу.
- Сильное кровотечение из носа или десен, которое трудно остановить.
- Очень крупные синяки.
- Моча красного цвета.
- Следы крови в стуле (темно-красный или черный стул).
- Следы крови в рвотных массах.
Следует немедленно вызвать скорую помощь, если у человека, принимающего данные лекарства, возникли следующие признаки.
- Сильная, внезапная головная боль.
- Нарушения зрения, головокружение, признаки паралича или онемения.
- Потеря сознания или отсутствие адекватных реакций на обращение.
- Судороги.
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