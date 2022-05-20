Недавно похудели? Стоит проверить печень
Как известно, вес коррелирует с риском развития различных заболеваний, включая рак, диабет, сердечные заболевания и инсульт. Хотя для некоторых людей похудение может быть полезно, в некоторых случаях оно сигнализирует о проблемах со здоровьем. В частности, так могут проявлять себя почечные заболевания.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это распространенное заболевание, которое возникает, когда у человека накапливается жир в печени, при этом признаков воспаления или повреждения нет. У небольшого процента людей с НАЖБП развивается неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), для которого характерны воспаление и повреждение.
Это в свою очередь может привести к фиброзу, рубцеванию печени. Если цирроз приводит к печеночной недостаточности, может потребоваться пересадка печени. Люди с НАСГ имеют повышенный риск смерти от причин, связанных с заболеваниями печени.
Наличие избыточного веса или ожирения увеличивает риск развития НАЖБП. Это состояние присутствует 75 % людей с избыточным весом и более чем у 90 % людей с тяжелым ожирением. Лучшим способом вмешательства в этом случае становится здоровое питание и физические упражнения, помогающие избавиться от лишнего веса. Хотя похудение может помочь в снижении риска осложнений НАЖБП, эксперты предупреждают, что резкое похудение может увеличивать риск развития НАСГ.
По этой причине важно сбрасывать лишний вес постепенно и безопасно, уделяя особое внимание сбалансированному питанию. Важно ограничивать потребление жиров, заменять насыщенные и трансжиры на ненасыщенные, употреблять продукты с низким гликемическим индексом, цельнозерновые, и избегать продуктов, содержащих большое количество простых сахаров, особенно фруктозы. Если вы внезапно потеряли вес за короткий период времени, стоит обсудить с врачом дополнительные меры защиты печени.
Ранее ученые рассказали, какая диета не поможет быстро похудеть.
Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек
Здоровье
Федеральное агентство здравоохранения
Оставить комментарий