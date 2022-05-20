Переболевшим коронавирусом угрожают инфаркты
По мнению вирусолога Павла Волчкова, после перенесённого COVID-19 людей ожидает так называемый отложенный инфаркт. Также увеличивается и опасность инсульта.
Наука узнаёт всё больше про те повреждения, которые вызывает коронавирус в организме людей. По словам вирусолога Павла Волчкова, перенесенная коронавирусная инфекция может спровоцировать так называемый отложенный инфаркт или инсульт через некоторое время после самой болезни. Правда, это угрожает больше всего людям с избыточным весом, а также повышенным уровнем холестерина.
У многих пациентов коронавирус вызывает повреждения сердечно-сосудистого генеза, но организм их регенерирует. Однако в случае наличии ожирения или большого объёма лишнего веса, а также при повышенных показателях холестерина в сосудах образуется большое количество характерных бляшек. Если они отрываются, то это провоцирует ишемические нарушения. При характерных нарушениях в области мозга может произойти инсульт, а при сердечных нарушениях - инфаркт.
Данные сердечно-сосудистые патологии могут привести к самым плачевным последствиям, включая и летальные исходы. И такого рода побочные эффекты коронавируса относятся к числу наиболее тревожных. Чаще всего их вызывал штамм Дельта. К счастью, господствующий ныне Омикрон и его сублинии провоцируют пока более умеренные формы болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Павел Волчков
Здоровье
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук
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