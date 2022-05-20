Если вдруг начинают дрожать руки: каковы возможные причины тремора
Когда вдруг без видимой причины начинают дрожать руки, нередко начинают подозревать болезнь Паркинсона, но у такого тремора чаще другая причина.
Мы начинаем дрожать, когда наши мышцы в быстрой последовательности сокращаются и расслабляются – этот процесс происходит вне нашего контроля. Дрожь является нормальной физиологической реакцией в обстоятельствах нервозности или холода, но бывают ситуации, когда вдруг без видимой причины начинают дрожать руки.
Такой непроизвольный тремор может сильно беспокоить, особенно, когда он, возникнув однажды, продолжает возвращаться. Пострадавшие опасаются, что у них может быть болезнь Паркинсона. Но чаще тремор рук бывает обусловлен другими причинами, говорит немецкий ученый-невролог, профессор Андрес Себальос-Бауманн.
«Кажущаяся беспричинной дрожь часто является следствием повышенной активности щитовидной железы», - констатирует невролог.
Некоторые лекарства, по словам медика, также могут вызывать тремор. Другими его возможными причинами являются нервные расстройства из-за сахарного диабета или болезни почек. Если организм недостаточно снабжается витамином В12 или кальцием, также может возникнуть «странная» дрожь.
«Тремор является одним из симптомов многих заболеваний мозжечка, например вызванных длительным злоупотреблением алкоголем », - добавил доктор медицины.
Ученый поясняет, что неожиданно начать дрожать могут не только руки – тремор затрагивает ноги или голову.
Существуют разные типы дрожи.
- Эссенциальный тремор является наиболее распространенным. В его случае расстройства нервной системы вызывают дрожь при напряжении – например, начинают дрожать руки, когда вы пишете или держите чашку. Однако в расслабленном состоянии дрожи нет.
- Тремор покоя присутствует, когда соответствующая часть тела дрожит в расслабленном состоянии – например, дрожит рука, положенная на стол. Подозрение на болезнь Паркинсона подтверждается именно этим типом дрожи.
- Физиологический тремор характеризуется высокой частотой дрожательных движений.
- Интенционный тремор: когда имеет он, рука дрожит в движении перед самым достижением цели. Если ваша рука дрожит, когда вы приближаетесь к носу, у вас может быть интенционный тремор.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут предвещать наступление сердечной смерти.
Андрес Себальос-Бауманн (Andres Ceballos-Baumann)
Здоровье
невролог, доктор медицинских наук, профессор
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