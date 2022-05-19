Профессор Балыкова: некоторые симптомы возникают как предвестники сердечной смерти
Внезапная сердечная смерть, настигающая людей отнюдь не пожилого возраста, может «предупреждать» о себе некоторыми симптомами, говорит доктор медицинский наук Лариса Балыкова.
Внезапная сердечная смерть может случиться в любом возрасте, и часто понять ее истинные причины бывает невозможно – примеры такой смерти встречаются даже среди людей, которые следят за здоровьем и питанием, занимаются спортом, не имеют лишнего веса. Обычно подобные случаи обозначаются как «кардиомиопатия», которая подразумевает, что у человека может иметься идиопатическое заболевание миокарда, то есть такое, чье происхождение остается для врачей неизвестным. При кардиомиопатии клетки сердца подвергаются разрушительным для них патологическим процессам – это, в свою очередь, провоцирует сердечную недостаточность, аритмии.
Наука говорит, что склонность к слабому здоровью сердца является генетически унаследованной. В то же время профессор Балыкова рассказала, что запустить процесс, способный привести к внезапной сердечной смерти, могут перенесенные человеком вирусные инфекции. В частности, это происходит, когда они дают осложнения в виде сердечных воспалений – миокардитов.
Профессор Балыкова рассказала в интервью, что некоторые симптомы могут возникать как предвестники сердечной смерти – например, за неделю до этого тяжелого события. Эти симптомы имеют вид различных, на первый взгляд, неопасных недомоганий.
- Боль, дискомфорт в груди.
- Утомление, которое ощущается по нарастающей.
- Расстройство пищеварения.
- Внезапная одышка, ощущение нехватки воздуха, невозможности сделать глубокий вдох.
- Болезненность в ушах, шее.
- Общее недомогание неясной природы.
- Симптомы, напоминающие ОРВИ.
«Все эти симптомы должны интерпретировать врач», - подчеркнула Балыкова.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы возможные признаки рака, которые нужно всегда проверять.
Лариса Балыкова
Здоровье
директор Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева (Саранск), доктор медицинских наук, профессор
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