Высокий уровень антиоксидантов защищает от деменции

«Расширение когнитивных функций людей является важной проблемой общественного здравоохранения, — отмечает автор исследования Мэй А. Бейдун, доктор, магистр здравоохранения Национального института проблем старения при Национальном институте здравоохранения в Балтиморе. — Антиоксиданты помогают защитить мозг от окислительного стресса, который может вызвать повреждение клеток. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить, может ли добавление этих антиоксидантов защитить мозг от деменции».

«Важно отметить, что влияние этих антиоксидантов на риск деменции было несколько снижено, когда мы приняли во внимание другие факторы, такие как образование, доход и физическая активность», — подчеркивает Бейдун.