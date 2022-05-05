Высокий уровень антиоксидантов защищает от деменции
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, у людей с более высоким уровнем антиоксидантов в крови меньше шансов на развитие деменции. Исследование показало, что люди с самым высоким уровнем антиоксидантов: лютеина, зеаксантина и бета-криптоксантина в крови менее склонны к развитию слабоумия спустя десятилетия, чем люди с более низким уровнем антиоксидантов. Лютеин и зеаксантин содержатся в зеленых листовых овощах, таких как капуста, шпинат, брокколи и горох. Бета-криптоксантин содержится в таких фруктах, как апельсины, папайя, мандарины и хурма.
«Расширение когнитивных функций людей является важной проблемой общественного здравоохранения, — отмечает автор исследования Мэй А. Бейдун, доктор, магистр здравоохранения Национального института проблем старения при Национальном институте здравоохранения в Балтиморе. — Антиоксиданты помогают защитить мозг от окислительного стресса, который может вызвать повреждение клеток. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить, может ли добавление этих антиоксидантов защитить мозг от деменции».
В исследовании приняли участие 7 283 человека, которым на начало исследования было не менее 45 лет. Они прошли медицинский осмотр, интервью, сдали анализы крови на уровень антиоксидантов. Затем за ними наблюдали в среднем 16 лет, чтобы увидеть, у кого развилась деменция.
Участники были разделены на три группы в зависимости от уровня антиоксидантов в крови. Люди с самым высоким содержанием лютеина и зеаксантина были менее склонны к развитию слабоумия, чем люди с более низким уровнем. Каждое увеличение стандартного отклонения уровней лютеина и зеаксантина примерно на 15,4 микромоль/л было связано с 7 % снижения риска развития деменции. Для бета-криптоксантина каждое повышение уровня стандартного отклонения примерно на 8,6 микромоль/л, было связано со снижением риска деменции на 14 %.
«Важно отметить, что влияние этих антиоксидантов на риск деменции было несколько снижено, когда мы приняли во внимание другие факторы, такие как образование, доход и физическая активность», — подчеркивает Бейдун.
Ранее ученые назвали напиток, который помогает снизить риск деменции.
Мэй А. Бейдун
Здоровье
Доктор, магистр здравоохранения Национального института проблем старения
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