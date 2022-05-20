Сон с кошкой или собакой в постели повышает настроение
70% американцев утверждают, что когда они спят в одной постели со своими любимыми кошками или собаками, то это повышает качество сна. А вместе с ним снижается стресс и растёт настроение.
Если вы хотите повысить качество сна, то пригласите к себе в постель любимую кошку или собаку. Конечно, если этот пёс не является короткомордым вроде бульдога или мопса, которые известны своим громким храпом. Британские социологи опросили 2 000 жителей США, которые владеют домашними животными. Опрос показал, что 70% делящих с ними одну постель убеждены, что животные помогают им лучше спать по ночам.
Половина опрошенных даже заявила, что сон рядом с кошкой или собакой сокращает уровень стресса и тревожности и повышает настроение. А предыдущие исследования предполагали, что привычка спать в одной постели с домашними животными - это возможность людям иметь больший уровень психологического комфорта и безопасности в постели. Подобное очень полезно для психического здоровья. Конечно, надо следить за тем, чтобы животные были чистыми и не приносили в постели грязь.
Врачи советуют тратить на сон от 7 до 9 часов каждую ночь. Наблюдения показывают, что приблизительно 35% американцев в эту норму не укладываются, и в других развитых странах, включая Россию, ситуация схожая. А из-за этого людям грозит повышенный риск хронических расстройств, включая болезни сердца, ожирение и депрессии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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