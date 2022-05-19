Приводит ли привычка задерживать стул к развитию рака кишечника?

«Приобретение привычки задерживать стул означает, что остатки пищи, которую вы употребляете, будут оставаться в организме дольше, чем должны. Это не только увеличивает время транзита пищевых масс по тракту, но и ухудшает качество жизни», - предупреждают медики.

«Более продолжительное по времени нахождение пищеварительных отходов в ЖКТ связано с повышенным риском образования камней в желчном пузыре, геморроя, полипов толстой кишки и колоректального рака».