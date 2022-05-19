Приводит ли привычка задерживать стул к развитию рака кишечника?
Многие люди предпочитают задерживать стул, чтобы не опорожняться в некомфортных условиях – может ли такая привычка поспособствовать развитию рака?
Частота посещения туалета у всех людей разная, это связано с индивидуальными особенностями работы организма, конкретно – с особенностями пищеварительного тракта. Но в любом случае, считают медики, привычка задерживать дефекацию является вредной, она грозит людям развитием нарушений функций ЖКТ, его заболеваний.
«Приобретение привычки задерживать стул означает, что остатки пищи, которую вы употребляете, будут оставаться в организме дольше, чем должны. Это не только увеличивает время транзита пищевых масс по тракту, но и ухудшает качество жизни», - предупреждают медики.
Врачи констатируют: чем дольше остается в пищеварительном тракте его содержимое, тем более склонным оно становится к брожению и разложению. Вдобавок кишечник привыкает к тому, что прохождение отходов по нему замедляется. Если вначале человеку приходится предпринимать некоторые усилия, чтобы задерживать стул, впоследствии они уже не требуются – транзит каловых масс становится медленным сам по себе. Для человека это означает подверженность болям в животе и его вздутию, метеоризму, запору.
Приводит ли привычка задерживать стул к развитию рака кишечника? Ответ врачей: да, приводит.
«Более продолжительное по времени нахождение пищеварительных отходов в ЖКТ связано с повышенным риском образования камней в желчном пузыре, геморроя, полипов толстой кишки и колоректального рака».
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