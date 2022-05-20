Гериатр Конев: какая забывчивость говорит о болезни Альцгеймера?
Человек с болезнью Альцгеймера становится подвержен специфической забывчивости – так называемому когнитивному дефициту, предупреждают врачи.
В интервью врача-герматра Юрия Конева прозвучали пояснения о том, какая забывчивость может говорить о развитии болезни Альцгеймера. Данное заболевание является разновидностью деменции – возрастного угасания умственных и социальных функций, значительно меняющего качество жизни человека, делающего его не способным поддерживать самостоятельное существование.
Профессор Конев заметил, что
«когнитивный дефицит – это первый явный симптом болезни Альцгеймера».
Уточняя, как именно может проявляться такая форма забывчивости, Конев рассказал, что пострадавший человек перестает запоминать новую информацию – функция кратковременной памяти при Альцгеймере перестает действовать одной из первых.
«Человек забывает события, которые произошли недавно, при этом хорошо помнит события из молодости», - привел ученый пример.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, из-за каких нарушений начинают дрожать руки.
Юрий Конев
Здоровье
врач-кардиолог, геронтолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры ФПДО МГМСУ
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