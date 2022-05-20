Атеросклероз: "взбесившиеся" Т-клетки атакуют белок плохого холестерина

«Это классическая проблема иголки в стоге сена», — говорит профессор Института иммунологии Ла Хойи (LJI) Клаус Лей, доктор медицинских наук.

«APOB-специфические Т-клетки становятся более агрессивными после начала заболевания», — говорит Лей.