Атеросклероз: "взбесившиеся" Т-клетки атакуют белок плохого холестерина
Предотвращение атеросклероза, основной причины сердечных заболеваний, означает, что ученым необходимо понять, как иммунные клетки вызывают воспаление в артериях.
Проблема заключается в том, что Т- клетки, участвующие в атеросклерозе, очень редки, и их очень трудно найти в кровотоке.
«Это классическая проблема иголки в стоге сена», — говорит профессор Института иммунологии Ла Хойи (LJI) Клаус Лей, доктор медицинских наук.
Лей и его коллеги описывают группу Т-клеток, которые атакуют белок, называемый аполипопротеином B (APOB).
APOB является основным белковым компонентом ЛПНП, или «плохого» холестерина. Опасные бляшки могут образовываться в артериях по мере увеличения уровня ЛПНП в кровотоке. Эти бляшки могут вызывать воспаление, блокировать кровоток и даже разрушаться, вызывая инсульты и сердечные приступы.
Лей и его коллеги обнаружили, что Т-клетки, нацеленные на APOB, могут способствовать воспалению и дальнейшему прогрессированию атеросклероза. Последующие эксперименты на мышах показали, что по мере ухудшения заболевания явление, называемое «экспансией» Т-клеток, приводит к увеличению количества этих APOB-реактивных Т-клеток в кровотоке.
«APOB-специфические Т-клетки становятся более агрессивными после начала заболевания», — говорит Лей.
Это исследование является хорошей новостью для будущего лечения сердечных заболеваний. Лей говорит, что обнаружение этих Т-клеток может привести к диагностике, позволяющей лучше выявлять сердечные заболевания и тяжесть заболевания с помощью образца крови. Эти знания также приближают Лея к разработке вакцины, которая ослабляет опасную активность иммунных клеток для предотвращения атеросклероза.
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Клаус Лей
Здоровье
Профессор Института иммунологии Ла Хойи (LJI).
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