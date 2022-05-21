Сердечный приступ: некоторые черты лица могут намекать на то, что вы в опасности

«Некоторые залысины, залысины, складки на мочках ушей, повышенное облысение и отложения холестерина на лице могут указывать на то, что вы подвержены более высокому риску сердечных заболеваний, таких как инсульт и сердечные приступы. Хотя нет четких доказательств связи каждого признака с повышенным риском сердечных заболеваний, большинство исследований полагают, что эти особенности могут возникать из-за наследственных генов или изменений в гормонах организма».

В ранних исследованиях ученые обнаружили связь между множеством черт лица и повышенным риском проблем с сердцем. Полученные данные свидетельствуют о том, чтоДанные показали, что среди участников, у которых проявлялись три из четырех из этих признаков,Было отмечено, что люди с отложениями холестерина на лице также могут страдатькогда отложения холестерина изменяют цвет глаза, на внешних краях роговицы появляется мутно-белое, серое или голубое непрозрачное кольцо.Однако красноречивыми чертами лица были отложения холестерина на веках и залысины у мужчин.Медицинский директор Oliolusso Моника Вассерманн прокомментировала:Высокий уровень тестостерона как у мужчин, так и у женщин может вызывать различные симптомы, такие как чрезмерное оволосение лица и тела, агрессия и бесплодие.Ранее Медикфорум писал о пользе клюквы.