Сердечный приступ: некоторые черты лица могут намекать на то, что вы в опасности
Сердечный приступ, именуемый с медицинской точки зрения инфарктом миокарда, может вызвать внезапное сдавливание грудной клетки, оставляя небольшую возможность для лечения. В редких случаях предупреждающие признаки могут появиться за несколько месяцев до приступа. По словам экспертов, те, кто хочет узнать, находятся ли они в группе риска, могут искать подсказки в чертах лица.
В ранних исследованиях ученые обнаружили связь между множеством черт лица и повышенным риском проблем с сердцем. Полученные данные свидетельствуют о том, что залысины, отложения холестерина на веках и в щелях мочки ушей могут свидетельствовать о риске сердечно-сосудистых заболеваний.
Данные показали, что среди участников, у которых проявлялись три из четырех из этих признаков, 57 процентов страдали сердечными заболеваниями.
Было отмечено, что люди с отложениями холестерина на лице также могут страдать от дуги роговицы, когда отложения холестерина изменяют цвет глаза, на внешних краях роговицы появляется мутно-белое, серое или голубое непрозрачное кольцо.
Однако красноречивыми чертами лица были отложения холестерина на веках и залысины у мужчин.
Медицинский директор Oliolusso Моника Вассерманн прокомментировала:
«Некоторые залысины, залысины, складки на мочках ушей, повышенное облысение и отложения холестерина на лице могут указывать на то, что вы подвержены более высокому риску сердечных заболеваний, таких как инсульт и сердечные приступы. Хотя нет четких доказательств связи каждого признака с повышенным риском сердечных заболеваний, большинство исследований полагают, что эти особенности могут возникать из-за наследственных генов или изменений в гормонах организма».
Высокий уровень тестостерона как у мужчин, так и у женщин может вызывать различные симптомы, такие как чрезмерное оволосение лица и тела, агрессия и бесплодие.
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Моника Вассерманн
Здоровье
Врач, медицинский директор Olio Lusso.
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