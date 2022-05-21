Изменения в вашем настроении, которые сигнализирует о постковидном синдроме
У NHS рассказывает, что делать, если у вас длительный COVID, и вы обнаружили у себя плохое настроение и депрессию.
Плохое самочувствие может повлиять на ваше психическое здоровье.
В нем говорится:
«Нет ничего необычного в том, что настроение ухудшилось после того, как вы пережили такое важное событие, как коронавирус (COVID-19). Может потребоваться некоторое время, чтобы осознать, через что вы прошли, и какое влияние это оказало и, возможно, все еще оказывает на вашу жизнь».
NHS говорит, что признаки и симптомы плохого настроения могут включать:
- Грусть
- Чувство беспокойства или паники
- Волноваться
- Усталость
- Низкая самооценка
- Разочарование
- Злость
- Чувство безнадежности
«Если вы не можете заниматься теми делами, которые обычно делаете, это также может сильно повлиять на ваше настроение. Если негативные чувства не проходят, слишком сильны для вас или мешают вам вести нормальную жизнь, возможно, вам нужно внести некоторые изменения и получить дополнительную поддержку. Если вы испытываете симптомы депрессии большую часть дня, каждый день в течение более двух недель, вам следует посетить своего врача общей практики».
Орган здравоохранения объясняет, что шансы на наличие долгосрочных симптомов, по-видимому, не связаны с тем, насколько вы больны, когда вы впервые заболели COVID-19, поскольку «люди, у которых сначала были легкие симптомы, могут иметь долгосрочные проблемы».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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