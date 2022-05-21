От приема статинов можно потерять память
Существует несколько способов лечения высокого уровня холестерина. Двумя наиболее распространенными являются сбалансированное питание и регулярные физические упражнения. Однако, если они неэффективны сами по себе, могут быть назначены статины. Как и другие лекарства, они могут вызывать побочные эффекты различной степени тяжести.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в Соединенных Штатах выпустило предупреждение относительно статинов и побочных эффектов, которые они вызывают.
Они добавили в список побочных эффектов, которые пациенты могут ожидать.
К ним относятся симптомы, подобные слабоумию, такие как:
• Потеря памяти
• Забывчивость
• Спутанность сознания
Несмотря на неприятный характер этих побочных эффектов, важно отметить, что они не являются неизбежными при приеме статинов, и большинство из них не вызывают побочных эффектов.
К распространенным побочным эффектам препаратов относятся:
• Головная боль
• Головокружение
• Тошнота
• Необычайная усталость или физическая слабость
• Запор
• Диарея
• Расстройство желудка
• Мышечная боль
• Проблемы со сном
Ранее Медикфорум писал о пользе клюквы.
FDA
Здоровье
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Оставить комментарий