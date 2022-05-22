Врач Брейд оспаривает распространенное мнение о важности завтрака - "это миф"

«Завтрак не является важным приемом пищи, он не дает толчок вашему дню и не помогает вам похудеть».

«На самом деле, пропуская его [завтрак], вы пропускаете прием пищи, который обычно содержит больше всего углеводов», — сказал доктор Брейд. «Отказ от завтрака помогает вам стабилизировать уровень сахара в крови, сжигать жир, израсходовать избыток кортизола (гормона стресса, уровень которого повышается по утрам) и чувствовать себя прекрасно».

«Это миф, что если вы едите мало и часто, это ускоряет метаболизм».